Alondra Santiago: "Si yo debo pedir disculpas, Reinoso y Víctor Aráuz también"

No se retracta. Luego de que el Gobierno Nacional decidiera retirar la visa permanente a la periodista cubana Alondra Santiago, a través de la Cancillería, se le ha consultado sobre la posibilidad de pedir disculpas públicas por utilizar el himno nacional de Ecuador para atacar y criticar al presidente Daniel Noboa y su familia. La periodista ha dado un no rotundo y explica que si tuviera que hacerlo, también deberían hacerlo otros periodistas que emiten críticas y comediantes que hacen parodias políticas.

"No estoy dispuesta. Me han dicho que debo pedir disculpas y hacer una reflexión. Yo siento que no, porque no hice nada malo. Siento que le rendí un homenaje al himno y a lo que somos como ecuatorianos al final de la letra. Porque si yo tengo que pedir disculpas, todos los que criticamos y hacemos un chiste o una actuación, como David Reinoso, que está aplaudiendo que a mí se me deporte, o Víctor Aráuz o Flor María Palomeque, también deberían pedir disculpas por hacer sátiras de políticos o una interpretación artística o burlarse de algo que ha pasado. Entonces, dónde queda la libertad de expresión", explicó Alondra Santiago en una entrevista concedida este 27 de junio en el programa digital Outsiders.

Quien si debería disculparse, según las declaraciones de la periodista cubana es el Gobierno de Daniel Noboa por lo que ha calificado como una administración machista: "Quien debería pedir disculpas y hacer una reflexión es este Gobierno, respecto a todas las decisiones autoritarias, arbitrarias, misóginas, machistas y de odio hacia los pobres. Son ellos los que deben pedir disculpas".

¿Cuándo será deportada Alondra?

La periodista cubana Alondra Santiago, tras ser acusada por Cancillería de "atentar contra la seguridad del Estado" y recibir la notificación de la retirada de su visa, expresó su inconformidad y negación. Aseguró que en cinco días, a partir del 24 de junio, comenzó su proceso de deportación, un intento, según ella, de silenciar su labor periodística.

También mencionó que tomará medidas legales a nivel internacional. “Esto ya no es Alondra respondiendo en Twitter. Estoy viendo con abogados para llevar esto a organismos internacionales. (…) Lo que yo hago es tener mi medio. ¿Qué se estarán inventando? Yo jamás he llamado a ningún levantamiento”, aseguró la comunicadora, agregando que no conoce exactamente los motivos por los cuales Cancillería tomó esa decisión.

Alondra señaló que en la notificación de la Cancillería se detalla el plazo en el que se llevará a cabo el proceso administrativo de deportación. Asimismo, se solicita que se informe de esta decisión a la Embajada de Cuba en Ecuador, al Ministerio del Interior y a la Dirección de Registro Civil, para que lleven a cabo lo determinado.

“Sin embargo, lo que quieren hacer es silenciarme, y piensan que la forma de silenciarme es, no sé, deportándome, enviándome a otro lado. Capaz es la idea del presidente esto, o la Antártida. Como no tienen la Antártida para enviarme allá, capaz lo que están buscando ahora es deportarme a cualquier lado”, concluyó la periodista de nacionalidad cubana.

