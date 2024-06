Alondra Santiago: "¿Era por atentar contra la soberanía o por el himno nacional?"

La periodista cubana Alondra Santiago ha hablado sobre la cadena nacional emitida por el Gobierno de Ecuador el 25 de junio, en la que se limitó a transmitir el himno nacional con el mensaje final que decía "El nuevo Ecuador resuelve". Santiago, cuya visa fue revocada recientemente en circunstancias poco claras, respondió con contundencia a través de su programa Ingobernables.

Gobierno coloca el Himno como mensaje a la nación tras controversia con Alondra Leer más

En un mensaje cargado de ironía y crítica, Santiago cuestionó la estrategia comunicacional del presidente Daniel Noboa. "¿Quién le asesora?", preguntó. "Vamos Dani, una cadena nacional para poner el himno que probablemente no te sabes ni la tercera estrofa". Con esta declaración, Santiago no solo puso en duda la autenticidad y el conocimiento del mandatario sobre símbolos nacionales, sino que también ridiculizó la falta de contenido sustancial en el mensaje a la nación.

La periodista también expresó sus sospechas sobre la revocatoria de su visa, señalando que inicialmente pensó que la decisión podría no haber sido tomada directamente por Noboa. Sin embargo, tras la cadena nacional, dijo estar convencida de la implicación del presidente en esta acción. "Con lo que acaba de pasar, ya lo tengo claro", afirmó, sugiriendo que el peculiar mensaje gubernamental es una respuesta velada a su activismo y protesta.

Santiago ha sido una figura controversial en los últimos días, especialmente después de utilizar el himno nacional ecuatoriano en una composición crítica hacia el gobierno de Noboa. Su uso del himno como herramienta de protesta parece haber sido el catalizador de la decisión de revocarle la visa, una medida que ha generado un amplio debate sobre la libertad de expresión y la respuesta del gobierno a las críticas.

Alondra Santiago, expulsada por razones desconocidas Leer más

"¿Era por atentar contra la soberanía o por el himno nacional?", preguntó Alondra, "¿Qué estás diciendo Daniel, que estás molesto porque te hice una estupenda canción y además te canté el himno nacional que probablemente tú no se sepas?", agregó.

"Esto es por mi libertad de expresión, porque a un niño mimado que funge como presidente de la república le molestó que le dijera las cosas en la cara. Lo mismo hace con otros periodistas, lo mismo hace con su vicepresidenta... A ti lo que te molesta es que yo esté haciendo mi trabajo como periodista. Me voy a defender hasta el último día de mi vida. Me acabas de demostrar que no representas a nadie. Solo querías poder", concluyó.

¿Qué decía la canción de Alondra Santiago?

"Salve oh Patria, ¡mil veces! Oh Patria! Gloria a ti! Gloria a ti!. Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo, ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos", iniciaba la canción de Santiago.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí