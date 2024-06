Alondra dice que le advirtieron que el gobierno tenía "pinchado" su teléfono

La periodista Alondra Santiago se pronunció la noche de este 25 de junio a través de una transmisión en vivo luego de conocerse que el gobierno ecuatoriano le había retirado la visa. Dio a conocer que sus abogados están tomando las medidas cautelares necesarias para que no tenga que salir del país en el plazo de cinco días.

Para Santiago, la decisión adoptada es un intento del presidente Daniel Noboa de silenciarla. Afirma que hasta el momento desconoce los motivos por los que se le retiró su visa. "Yo le preguntó a Daniel Noboa cuáles fueron esos actos porque no pueden decirme que son clasificados como secretos", dijo.

Entorno a la polémica que protagonizó días atrás al cantar una canción en la que criticaba la gestión del gobierno haciendo uso de una parte del Himno Nacional, sostuvo que luego de este suceso fue víctima de acoso en redes sociales. "Fui acosada por cantar una canción de mi autoría en donde decidí cantar un fragmento del Himno", refiere. Además, indica que a raíz de esto recibió ataques por parte de un troll center.

"Que acto de cobardía, señor presidente, querer botarme de este país y no permitirme defenderme aquí, en este país que me vio crecer. Tanto miedo me tiene señor presidente, tanto miedo le tiene a una muchacha de 33 años, tanto miedo le tiene a una persona que puede hablar y que puede hablarle a la gente", dijo la periodista de origen cubano, quien según se conoce hasta el momento, en los próximos cinco días enfrentará un proceso de deportación.

La periodista Alondra Santiago responderá a la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador de retirarle la visa. En un tuit señaló que se encontraba conversando con sus abogados para determinar las acciones a seguir.



Más adelante respondió al comunicado del Ministerio del Interior en el que se señala que esta cartera de Estado había recibido una alerta por parte del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) en un documento clasificado como secreto. En ese momento, Santiago arremete contra el gobierno y se pregunta si estuvo siendo seguida por el CIES.

"A mí, semanas antes me dijeron: Hay una intención de vigilarte, la alerta está presente. Semanas antes me dijeron hay una intención de vigilarte, tienes pinchado el teléfono. Están viendo todo lo que dices", sostuvo Santiago.

"Soy periodista por alguna razón. No me importa si es hoy, no me importa si es mañana, no me importa si es de aquí a 20 años. No me importa si es después de que yo me muera, pero voy a investigar hasta el final qué fue lo que pasó, cómo se permitió que se me persiguiera y cómo se permitió que el gobierno tomara esta decisión" fueron las palabras de Alondra.

