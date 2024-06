Daniel Noboa: "Han querido usar a mi hija como moneda de cambio por impunidad"

Con mi familia, no. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, alzó su voz en medio de la tormenta política que sacude a su gobierno y a su familia. En un comunicado emitido este 25 de junio, Noboa denunció los continuos ataques provenientes de lo que él llama "el viejo Ecuador" que, según él, busca minar su administración de cara a las elecciones presidenciales de 2025.

"En las últimas semanas hemos visto cómo las mafias tradicionales del viejo Ecuador han intentado atacar al Gobierno desde todos los ángulos posibles", expresó el mandatario en su carta dirigida a los ecuatorianos. Noboa lamentó la convergencia de extremos sin sentido ideológico, unidos con el único propósito de obstaculizar la labor de un gobierno que, según sus palabras, no pacta con la impunidad.

El presidente también señaló que la desesperación de ciertos contratistas cuestionados del Estado, incluida lo que describió como la "mafia de seguros", habrían intentado utilizar a su primogénita como moneda de cambio por impunidad. Todo esto ocurre en un contexto donde la familia Noboa Valbonesi atraviesa un periodo de duelo por la muerte de Furio Valbonesi, padre de la primera dama de Ecuador.

"Mi lucha continúa, mi determinación de transformar al país y corregir injusticias permanece firme", afirmó Noboa y sentenció que: "Mis principios más sagrados se mantendrán inquebrantables, especialmente el compromiso de defender hasta la muerte a mi esposa, mis hijos y mi país".

¿En respuesta a Alondra Santiago?

El comunicado del presidente se da horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores notificara a la periodista cubana Alondra Santiago sobre el retiro de su visa permanente e iniciara el proceso administrativo de deportación. Una acción que ha sido cuestionada por periodistas como un ataque a libertad de expresión. Si bien la resolución que llevó a la Cancillería ecuatoriana no detalla los motivos explícitos que llevó a la autoridades a tal decisión, se ha señalado que Santiago cometió actos que tientan contra la seguridad pública y estructura del Estado.

Lo que sí sabe es que la notificación del retiro de la visa permanente llega 25 días después de que Alondra Santiago interpretara un polémico video en el que, entonando las 'sagradas' notas del Himno Nacional de Ecuador, acusaba al presidente Daniel Noboa de no saber gobernar y ocultarle información importante al país.

"¡Salve, oh patria, mil veces oh patria! Gloria a ti, gloria a ti. Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo y ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar, no le alcanzan los zapatos. Y ya que estamos hablando de cosas absurdas, contemos las verdades que el Gobierno nos oculta. Nos están secuestrando y la delincuencia no para, mientras Lavinia manda a cortar manglares. Todo se comunica a través del TikTok, mientras una madre llora porque su hijo murió", entonó en aquel video la periodista cubana el pasado 31 de mayo.

