¿Por qué le retiraron la visa a Alondra Santiago? Esto dice Cancillería

¡Salve, oh patria! 25 días después de que la periodista cubana Alondra Santiago publicara un video señalando al gobierno de Daniel Noboa como incompetente y detallara los problemas que aquejan al país, como la inseguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana decidió retirar la visa concedida en 2016 a la periodista, quien desde ese año reside en el país bajo la condición de ecuatoriana naturalizada. ¿La razón? Haber dicho o hecho algo que a consideración del Gobierno no estuvo bien.

La decisión fue tomada, según la resolución a la que tuvo acceso este Diario, en base a un informe técnico que el Ministerio de Relaciones exteriores solicitó, el pasado 12 de junio a la Subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares. En este se señala que la periodista Santiago "ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del estado". Dicho esto, el ente pidió al Viceministerio de Movilidad Humana revocar la visa de residente permanente de la periodista.

Luego de recibir dicho informe técnico, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó su decisión por la vía jurídica, señalando que la periodista "ha cometido actos que atentan contra la seguridad del Estado, debidamente determinados por la autoridad competente", como reza el artículo 68 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su inciso quinto, numeral tres.

En dicha resolución también se indica que, como parte de la decisión, se debe notificar a la autoridad de Control Migratorio para que, en el término de cinco días, inicie el proceso de deportación.

¡Salve, oh patria!

Hace rato no hacía una canción.

Pues ahí les va, mucho que decir, mucho que cantar. pic.twitter.com/pfd7bFc5gM — Alondra Santiago (@cubalondra) May 31, 2024

londra Santiago tenía visa permanente Cortesía

Ecuador retira la visa a Alondra Santiago

¿Qué fue lo que exactamente hizo la periodista para que el Ministerio de Relaciones Exteriores retirara su visa? Aún no se sabe, se ha solicitado información explicita a la Cancillería ecuatoriana para conocer aquel acto que hoy es considerado un atentado contra la seguridad pública.

Lo que sí sabe es que la notificación del retiro de la visa permanente llega 25 días después de que Alondra Santiago interpretara un polémico video en el que, entonando las 'sagradas' notas del Himno Nacional de Ecuador, acusaba al presidente Daniel Noboa de no saber gobernar y ocultarle información importante al país.

"¡Salve, oh patria, mil veces oh patria! Gloria a ti, gloria a ti. Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo y ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar, no le alcanzan los zapatos. Y ya que estamos hablando de cosas absurdas, contemos las verdades que el Gobierno nos oculta. Nos están secuestrando y la delincuencia no para, mientras Lavinia manda a cortar manglares. Todo se comunica a través del TikTok, mientras una madre llora porque su hijo murió", entonó en aquel video la periodista cubana el pasado 31 de mayo.

