Alondra Santiago: los cambios al Himno Nacional que desatan polémica en redes

La controversia se ha desatado en redes sociales tras la publicación de un video por parte de la periodista Alondra Santiago en el que realiza un cambio a la letra del Himno Nacional y cuestiona los últimos conflictos del presidente Daniel Noboa y su Gobierno. Además, narra hechos relacionados a la violencia e inseguridad que actualmente atraviesa Ecuador.

Caso MAAC: Álvarez dice que Malecón 2000 no reformará el convenio con Cultura Leer más

Lea también: El informe de riesgo del Coca Codo irá a Comisión de Fiscalización

"Salve oh Patria, ¡mil veces! Oh Patria! Gloria a ti! Gloria a ti!. Este es nuestro himno, pero el presidente no puede ni cantarlo, ni siquiera se lo aprende. Solo le interesa lucir más alto, pero para gobernar no le alcanzan los zapatos", así es como inicia la canción de Santiago.

¡Salve, oh patria!

Hace rato no hacía una canción.

Pues ahí les va, mucho que decir, mucho que cantar. pic.twitter.com/pfd7bFc5gM — Alondra Santiago (@cubalondra) May 31, 2024

La publicación se hizo el 31 de mayo en la cuenta de X (antes Twitter) de la periodista y ha desencadenado todo tipo de comentarios, algunos como muestra de apoyo y otros a modo de rechazo.

De hecho, este 4 de junio, un grupo de estudiantes liderado por el ciudadano Willian Brito Guadalupe, quien dice ser docente universitario en un video que circula en redes sociales, llegó hasta el Parque de La Merced, en Guayaquil, donde se encuentra el edifico de la Fiscalía para protestar por la canción de Alondra Santiago.

Brito calificó como un "irrespeto al Himno Nacional" la canción de la comunicadora. "Estamos analizando las posibles acciones legales y de protección en contra de esta persona", señaló.

Razones para que las madres tomen ácido fólico durante el embarazo:



pic.twitter.com/5Bzc0Cj0DV



Solidaridad, @cubalondra — Andersson Boscán (@AnderssonBoscan) June 4, 2024

Guayaquil experimentó la temperatura más baja del 2024, este 4 de junio Leer más

"Nos están secuestrando y la delincuencia no para, mientras Lavinia a cortar manglares manda. Todo se comunica a través del Tiktok, mientras una madre llora porque su hijo murió. Verónica Abad no existe para este gobierno nefasto que ha hecho todo lo posible por eliminarla hace rato", dice otra de las estrofas de la composición de Santiago.

Reconocidos periodistas del país, como Fabricio Vela y Andersson Boscán se han solidarizado con su colega luego de haber sido blanco de ataques e insultos en redes sociales tras la publicación del video.

Vela calificó la protesta del pequeño grupo de estudiantes como "la ridiculez del día" y envió sus muestras de apoyo y solidaridad a Alondra Santiago. "Del ridículo no se vuelve", sentenció.

Y la ridiculez del día (normal aquí) fue la "protesta" porque Alondra Santiago dizque ha "mancillado" las sagradas notas de nuestro Himno Nacional, y el "análisis" de posibles acciones legales en su contra.



No lo olviden: del ridículo no se vuelve.



Te abrazo, @cubalondra — Fabricio Vela (@fabriciovelav) June 5, 2024

Alondra Santiago agradeció las muestras de apoyo

En un video publicado la mañana de este 5 de junio en su cuenta de X, Santiago agradeció a quienes le han hecho llegar sus muestras de apoyo entorno a la polémica generada a raíz de su parodia.

"La xenofobia, el racismo y el acoso no es libertad de expresión, es ODIO", escribió la periodista. "Pregunto al profe si esto costó algo en la nota al final de clases, si fueron obligados realmente a ir, cuáles fueron las condiciones para que los estudiantes en vez de estar en clases estuvieran frente a la Fiscalía con un cartel absurdo", cuestionó Santiago.

Gracias a las cientos de personas, que han mostrado su apoyo ante la ridiculez de la supuesta "denuncia por cantar el himno".

La xenofobia, el racismo y el acoso no es libertad de expresión, es ODIO.

Aquí las únicas palabras que le dedicaré a estos personajes que no quieren a… pic.twitter.com/BEggzyCyJP — Alondra Santiago (@cubalondra) June 5, 2024

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? SUSCRÍBETE AQUÍ!