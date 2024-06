Alondra Santiago: “En 5 días inicia mi proceso de deportación”

La periodista cubana Alondra Santiago, tras ser acusada por Cancillería de "atentar contra la seguridad del Estado" y recibir la notificación de la retirada de su visa, expresó su inconformidad y negación. Asegura que en cinco días comenzará su proceso de deportación, un intento, según ella, de silenciar su labor periodística.

En una entrevista en el medio digital 'La Posta', Alondra Santiago se refirió a la notificación de Cancillería: “Yo sigo sin creerlo, estoy en un estado de negación. Ya había escuchado que esto podía pasar”.

También mencionó que recibió la notificación el lunes 24 de junio, agregando que tomará medidas legales a nivel internacional. “Esto ya no es Alondra respondiendo en Twitter. Estoy viendo con abogados para llevar esto a organismos internacionales. (…) Lo que yo hago es tener mi medio. ¿Qué se estarán inventando? Yo jamás he llamado a ningún levantamiento”, aseguró la comunicadora, agregando que no conoce exactamente los motivos por los cuales Cancillería tomó esa decisión.

Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad.

Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería.



Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio.

Esa… https://t.co/R5BCYQorcA pic.twitter.com/g84PmUhVzm — Alondra Santiago (@cubalondra) June 25, 2024

En 5 días inicia el proceso de deportación de Alondra Santiago



Alondra asegura que en la notificación de la Cancillería se menciona que en cinco días comenzará su proceso de deportación. El documento solicita que se informe de esta decisión a la Embajada de Cuba en Ecuador, al Ministerio del Interior y a la Dirección de Registro Civil, para que lleven a cabo lo determinado. Aunque también se conoce que se trata de un documento clasificado como secreto.

“Sin embargo, lo que quieren hacer es silenciarme, y piensan que la forma de silenciarme es, no sé, deportándome, enviándome a otro lado. Capaz es la idea del presidente esto, o la Antártida. Como no tienen la Antártida para enviarme allá, capaz lo que están buscando ahora es deportarme a cualquier lado”, concluyó la periodista de nacionalidad cubana.

