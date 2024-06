Los disparos del Gobierno ahora apuntan a Luis Chonillo

Una de las pocas explicaciones que se antoja al tono despectivo y agresivo en las declaraciones del secretario de la Administración, Arturo Félix Wong, sobre el alcalde de Durán, Luis Chonillo, es la de una competencia electoral entre el gobierno de Daniel Noboa y ese funcionario.

También cabe pensar que todo se debe a que Chonillo ha iniciado una colaboración con Jan Topic, para montar un sistema de vigilancia y prevención de la delincuencia en Durán. Y, de lo que se sabe, todo lo que tenga relación con Topic, es profundamente odiado en el gobierno de Noboa porque hasta ahora no tienen la certeza absoluta de que no se candidatizará a la Presidencia.

En una larga e interesante entrevista con el periodista Carlos Vera, donde se habló de varios temas y en los que el secretario de la Administración se destacó en varios pasajes por su seguridad, enfoque y determinación, Félix Wong utilizó un tono nada empático y más bien agresivo con Chonillo, el alcalde de la ciudad más peligrosa del Ecuador.

Básicamente, ese tono y ese contenido, se resume en una frase de Félix Wong: “Nosotros sí estamos luchando con las bandas de verdad”. Es decir, nosotros sí y Chonillo no. Si a esto se suma que casi inmediatamente aseguró que, a diferencia de Chonillo, los miembros del Gobierno central no pueden movilizarse a donde quieran, como por ejemplo a otros países porque “están presos”, debido a la situación de inseguridad, el mensaje de Félix Wong está evidentemente destinado a minimizar lo que Chonillo sufre en Durán.

¿Cómo explicar que el secretario de la Administración se haya referido en ese tono a Chonillo? Si en efecto, Félix está convencido y tiene evidencias de que el alcalde de Durán no combate “de verdad” a las mafias, lo menos que podía hacer era demostrarlo.

Sin embargo, Félix no presentó ni una sola pista y peor una prueba que permita afirmar lo que dijo sobre Chonillo en el plató con Vera. En realidad, el discurso despectivo del funcionario sobre Chonillo arrancó cuando el periodista le comentó que el alcalde de Durán había dicho que se sentía solo en el combate con las mafias. “¿Dónde y cuándo lo dice?”, replicó el secretario de la Administración y sostuvo que cuando Chonillo está con ellos (el gobierno) no dice nada ni dice lo mismo cuando está en Quito o Guayaquil o Miami.

¿Por qué la alusión a Miami? Aparentemente, Félix menciona maliciosamente a Miami para encajar a Chonillo en esa imagen despectiva con la que se descalifica a muchos rivales políticos por ser uno de esos pelucones que viven con un pie en su país y otro en Miami. Cualquier espectador que no esté advertido de nada de lo que ocurre en el Ecuador y Durán, pensaría que Chonillo es enemigo declarado de Félix o del mismísimo Daniel Noboa.

Las declaraciones de Félix Wong inmediatamente merecieron la reacción de Chonillo, quien evidentemente no la tiene fácil como alcalde de una ciudad tomada por las mafias. “Si los alcaldes andamos con resguardo en Ecuador es por el peligro que afrontamos como autoridades, imagínense el ciudadano común. Dejemos de banalizar lo que sucede con la inseguridad. Estamos a punto de convertirnos en un Estado fallido, no solo en seguridad, también en salud, educación y trabajo. La migración de nuestra gente que arriesga su vida por el Darién es un síntoma de aquello”, escribió el alcalde en su cuenta de Twitter, el pasado 23 de junio.

Chonillo sufre una amenaza insólita a su seguridad. Como lo dijo en el reportaje del periodista John Lee Anderson, en el The New Yorker: él no puede darse el lujo de dormir dos noches seguidas en el mismo lugar y no puede ni siquiera ir a trabajar a su oficina por los peligros que le acechan. ¿Por qué entonces tan poca empatía de Félix Wong con Chonillo?

La respuesta parece estar, en efecto, en la relación que Chonillo mantiene con Jan Topic, quien es visto en Carondelet como un potencial rival en las próximas presidenciales de 2025, a pesar de que este aseguró que no aceptaría la candidatura presidencial. Esto porque en Carondelet se piensa que Topic aún podría lanzarse y disputarle a Noboa parte importante de su electorado.

Aparentemente, el fantasma de Topic volvió a transitar por los pasillos de Carondelet hace algo más de 15 días cuando este puso un mensaje en Twitter, donde decía que ya no puede seguir sin hacer algo para mejorar la seguridad en Durán, ciudad a la que considera como su primer hogar. Ahí mencionó su plan con Chonillo para implementar un plan de seguridad en ese lugar.

“Hoy, Durán es dirigido por un alcalde valiente, pero a quienes hemos dejado solo. Sí vamos a cambiar al Ecuador, por mi lado, yo voy a comenzar aquí. Vamos a implementar una Estrategia para el Desarrollo de la ciudad que cubrirá aristas como seguridad, educación y empleabilidad, con miras a que se convierta en el hub logístico más eficiente, productivo y seguro del país”, escribió Topic.

Es decir, los planes electorales que Topic dijo que quería montar a nivel regional antes de lanzarse nuevamente por la presidencia podrían tener a Durán como punto de partida. Eso, seguramente, alborotó las alarmas en un ecosistema tan paranoico como Carondelet, con la idea de que aparezcan competidores con posibilidades para las elecciones venideras. Lo de Félix Wong es, en el fondo, las consecuencias de que actualmente exista un gobierno de un candidato y no de un presidente.

