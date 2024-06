Chonillo a secretario de Noboa: "No banalicemos la inseguridad"

El secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, puso en tela de juicio el nivel de inseguridad que aqueja al alcalde de Durán, Luis Chonillo. En una entrevista concedida al periodista Carlos Vera, Wong dijo que, a diferencia de Chonillo, él y el Gobierno de Daniel Noboa sí están combatiendo a las bandas narcocriminales.

"Cuando (Luis Chonillo) está en Guayaquil o en Durán, está lleno de inseguridad; cuando va a otros países, no. No es el mismo caso nuestro, nosotros sí estamos luchando contra las bandas narcoterroristas de verdad. Mire nuestro caso y el del presidente, no podemos ir a ningún lado, tenemos una medida de seguridad bastante fuerte", comparó Félix Wong.

Sobre la ayuda que entregará el excandidato a la presidencia, Jan Topic, a Durán, el secretario la calificó como demagogia y señaló que están a la espera de los resultados de tal plan de seguridad que ofreció el también empresario y experto en tecnología: "Esto es pura demagogia, los videos están espectaculares, la productora hace un trabajo espectacular. Pero, ¿eso se puede hacer en verdad?".

Chonillo le responde a Félix Wong

Horas después, el alcalde de Durán, Luis Chonillo, respondió con un contundente mensaje al secretario de Noboa, Arturo Félix Wong: "Si los alcaldes andamos con resguardo en Ecuador es por el peligro que afrontamos como autoridades, imagínense el ciudadano común. Dejemos de banalizar lo que sucede con la inseguridad. Estamos a punto de convertirnos en un Estado fallido, no solo en seguridad, también en salud, educación y trabajo. La migración de nuestra gente que arriesga su vida por el Darién es un síntoma de aquello", escribió el alcalde en su cuenta de X, el pasado 23 de junio.

Sobre los señalamientos del secretario de la Administración Pública a la ayuda que Topic ofrece entregar a Durán, Chonillo resaltó que se está coordinando con las autoridades competentes para que esta sea entregada y aplicada en el marco de la ley. Sobre las acusaciones de Félix Wong, Chonillo señaló que "intentar minimizar o acusar de demagogia la sana intención de cualquier ciudadano que desea apoyar en esta crisis, está totalmente fuera de lugar".

