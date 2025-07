Playas despide a sus muertos: Clamor de justicia tras masacre que sacude al cantón

El cementerio de Playas fue escenario de un desgarrador desfile de féretros, la tarde del domingo 20 de julio. Ocho de las once víctimas de la masacre ocurrida en una sala de billar del barrio Santa Isabel el sábado ya reposan bajo tierra, rodeadas del llanto de sus familiares y amigos.

“Pedimos justicia, son once muertos de familias honorables, esto no puede quedar en la impunidad”, clamaban los dolientes durante los sepelios, acompañados por ciudadanos que aún no logran comprender la magnitud de la tragedia que ha teñido de sangre al cantón.

El coronel Gen Villacís, jefe del distrito Playas, confirmó que las investigaciones están en curso y que unidades especializadas de Guayaquil, Milagro y Quito se han sumado a las tareas de inteligencia para esclarecer el hecho. “Todo está en manos de la Dinased y la Fiscalía. No puedo dar más información para no entorpecer las investigaciones”, declaró brevemente a este medio.

Mientras tanto, el Municipio de Playas anunció que un delegado ya se encuentra en Quito realizando gestiones ante el Ministerio del Interior, con el objetivo de exigir medidas urgentes para reforzar la seguridad en el cantón.

Masacre en Playas: Suspensión de actividades en el cantón

Tres de los fallecidos eran empleados municipales y otro era hijo del concejal Carlos Yagual. Como señal de luto institucional, las banderas de las entidades públicas ondean a media asta desde la mañana de este lunes 21 de julio.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal resolvió suspender las clases presenciales durante 60 días y cancelar todos los actos previstos para conmemorar la cantonización.

El luto continúa. Y con él, la exigencia de justicia resuena con fuerza entre las calles de un Playas que, hoy más que nunca, se niega a olvidar.

