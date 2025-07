Emergencia por agua en Quito: personas con discapacidad, las más perjudicadas

San Francisco de Huarcay, un barrio del sur de Quito, atraviesa una de las peores crisis en su historia reciente. Han pasado 13 días desde que se suspendió el servicio de agua potable, y sus habitantes (en su mayoría personas con discapacidad y adultos mayores) sobreviven entre la incertidumbre, el cansancio y la desesperación.

Huarcay sin agua: el 90% de sus habitantes tiene algún tipo de discapacidad

Esthela Velazco es madre de Jesús, un adolescente de 14 años con 100 % de discapacidad física y microcefalia. Desde que el servicio se interrumpió, su rutina cambió drásticamente: se despierta a las 05:00 para hacer fila por unos cuantos baldes en los puntos de distribución municipal. A pesar de hervir el agua, su hijo ha desarrollado manchas en la piel y síntomas estomacales. “Lo poco que nos dan no es suficiente. Compro botellones para cocinar y lavar la ropa de mi hijo, pero cada día es una lucha”, dijo visiblemente agotada.

La situación de Esthela se repite en cada casa de este barrio, donde el 90 % de las 618 familias enfrentan alguna condición de discapacidad o viven en extrema vulnerabilidad. San Francisco de Huarcay fue creado en 2018 por ordenanza municipal justamente para acoger a este tipo de población. Hoy, sin agua, la fragilidad de esa estructura social queda al desnudo.

La emergencia se originó tras la rotura de una tubería en el sistema Mica-Quito Sur, que abastece a más de 200 barrios del sur. Aunque el Municipio anunció que el servicio se restablecería entre el lunes 21 y la madrugada del martes 22 de julio, un nuevo contratiempo dejó a miles sin respuesta.

La madrugada del domingo 20, las temperaturas bajaron a niveles extremos, impidiendo que los trabajos avanzaran. “El termómetro marcó bajo cero. A esa altitud, no podemos garantizar seguridad ni eficiencia”, justificó el alcalde Pabel Muñoz en su programa Frecuencia Quiteña. Las labores se realizan a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar y dependen del clima. “No podemos dar una hora exacta”, insistió.

Mientras tanto, la vida en Huarcay transcurre entre largas caminatas por agua, filas interminables, peleas por el líquido y un agotamiento físico y emocional que crece cada día. Segundo Lara, presidente del barrio, explicó que se han organizado por manzanas para repartir el agua de los tanqueros. “Hay ayuda, pero ya no alcanza. La gente está agotada”, admitió.

Afectación. Familias en vulnerabilidad ya presentan problemas en la salud. René Fraga

En el barrio, hay quienes llevan los baldes en sillas de ruedas o esperan a que voluntarios les acerquen agua a sus casas.

Más de 200 barrios sin agua en Quito

“Esto no es vivir, es sobrevivir”, afirmó Gladys Factos, una mujer de la tercera edad que enfrenta la emergencia mientras cuida a su hijo de 32 años con discapacidad. Agotada, contó que debe tomar un bus hasta el parque Nueva Aurora, en Guamaní, para lavar la ropa. No va sola: la acompañan sus nietos y su hijo. “Ya no tenemos fuerzas, y lo peor es que nadie nos dice hasta cuándo va a seguir esta situación”.

José Simbaña, miembro del Comité de Seguridad barrial, debe viajar una hora y media hasta la Mitad del Mundo para lavar ropa. Su hija, también con discapacidad, lo ayuda a cargar los bultos. “A veces no cumplen los horarios de abastecimiento. Relata que en los primeros días de la emergencia hubo enfrentamientos. Ahora, gracias a la organización comunitaria, el reparto se hace con más orden, aunque la situación sigue siendo crítica. “Estamos haciendo todo lo posible para mantener la calma, pero ya hay mucho desgaste”, insistió Lara.

Servicio. Personas de la tercera edad deben ir a otros barrios para lavar la ropa. René Fraga

La crisis no se limita a Huarcay. Barrios vecinos como Pueblo Unido y San Martín de Porres también sufren los efectos de la falta de agua. Jorge Rosas, de 75 años, lava la ropa en una vertiente de San Martín junto con su esposa e hija. “A veces los tanqueros no llegan o lo hacen sin avisar. Somos adultos mayores y esto nos está afectando cada día más”, expresó con resignación.

Desde la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), su gerenta, Verónica Sánchez, aseguró que el avance en la instalación de la nueva tubería es del 87 %. “Ya se colocaron 27 de los 31 tubos de polietileno de alta densidad. Este sistema, unido por termofusión, garantiza una conexión hermética y segura”, manifestó.

