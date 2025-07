El moko preocupa, pero las exportaciones del país siguen

Aunque el moko está presente en Ecuador desde hace más de una década, el sector bananero y platanero advierte sobre nuevos focos de infección que comprometen alrededor de 3.000 hectáreas de cultivos en distintas zonas del país. Solo en la provincia de Los Ríos se reportan 2.600 hectáreas afectadas. Sin embargo, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hasta 2024 existían 310.268 hectáreas de plantaciones de banano y plátano en el país.

Actualmente no se cuenta con una cifra económica que represente las pérdidas causadas por la bacteria, ya que cada producto enfrenta escenarios distintos. José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), afirma que, por el momento, las exportaciones no han sido afectadas. “Hay una serie de factores que debemos identificar. Las cifras han crecido en los últimos años, y no esperamos que el mercado se deteriore para actuar”, señaló.

Moko: medidas de prevención

La tasa de pobreza en Ecuador cae al 24 % en el primer semestre Leer más

Como parte de las medidas de prevención, se han implementado iniciativas de alerta temprana y capacitación. En los últimos tres meses, se detectó que el 18 % de las fincas en Guayas comparten personal de trabajo, y que 7 de cada 10 productores desconocen qué es el moko. Por ello, se han entregado kits de bioseguridad y se han realizado jornadas de formación.

Además, el Comité Nacional del Moko se reúne mensualmente. Hasta la fecha se han realizado ocho sesiones en Manabí, Santo Domingo, El Oro y Guayas. “Nos reunimos en las zonas con mayor incidencia, como Guayas, Los Ríos y El Oro. Trabajamos con Agrocalidad, brigadas de bioseguridad y mesas técnicas planificadas”, indicó Paúl Vera, director del Observatorio Estadístico de AEBE.

RELACIONADAS La provincia del Guayas está a tiempo de contener el avance del Moko

En el sector platanero, la situación es distinta. Eduardo Manrique, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Plátano del Ecuador (Asoexpla), reporta una disminución del 3 % en las exportaciones durante el último trimestre, aunque no necesariamente atribuible al moko. Coincide en que hay 3.000 hectáreas afectadas, pero señala que aún no existe una cifra oficial que permita dimensionar el impacto ni definir estrategias, debido a la falta de tecnificación e infraestructura industrial en el sector.

CNEL dejará de emitir planillas físicas: dónde y cómo consultar tu consumo eléctrico Leer más

Manrique explica que el plátano se comercializa en tres formas: fresco, procesado y congelado. En cambio, el banano cuenta con agroindustria, producción local y variedades demandadas en el exterior. En el caso del plátano verde y maduro, el 70 % se consume internamente, y el excedente se exporta. Las condiciones climáticas recientes —frío, viento e inundaciones— han favorecido a mercados como el colombiano y centroamericano. “No hay plátano por el alto consumo interno, la demanda, el clima y las inundaciones. El moko lleva una década en Ecuador”, enfatizó. A esto se suma el cambio de cultivo hacia el cacao, impulsado por su buen precio, lo que complica aún más el manejo de la situación.

El gremio propone revisar la Ley de Banano, que actualmente prohíbe nuevas siembras de plátano de exportación. Consideran necesario incentivar plantaciones técnicas y sostenibles para evitar la pérdida de recursos. Por ahora, se han acordado nuevas mesas técnicas con las autoridades para cuantificar las afectaciones directas e indirectas. AEBE anunció que en agosto iniciarán recorridos de diagnóstico fitosanitario en fincas plataneras, con inspecciones de campo, pruebas rápidas y contención de casos.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ