Vasco da Gama vs Independiente del Valle: cómo ver en vivo el partido de Sudamericana

Independiente del Valle buscará este martes 22 de julio sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los rayados visitan a Vasco da Gama, desde las 19:30, en el estadio Sao Januário, con la motivación de la goleada 4-0 conseguida hace una semana en el juego de ida, en Quito.

En ese encuentro, los del Valle mostraron buen juego y contundencia ante un rival que no tuvo reacción ante los golpes locales y la expulsión del lateral Lucas Piton. Los negriazules tienen claro que la amplia ventaja conseguida es un buen paso, pero que deben evitar confiarse y tener desconcentraciones que les podrían pasar factura en Brasil.

El técnico Javier Rabanal mantendrá su propuesta de buscar el control del balón con Jordy Alcívar, Patrick Mercado y Darwin Guagua, y buscar la oportunidad de marcar con su tridente ofensivo conformado por Renato Ibarra, Ronald Briones y Claudio Spinelli.

“No cabe duda de que traemos una buena ventaja, pero para nada es definitiva. No puede condicionar nuestra manera de jugar y no vamos a salir a encerrarnos. Todavía no estamos clasificados, en Brasil debemos ratificar lo que hicimos como locales”, enfatizó Rabanal, quien tiene a los del Valle como líderes de la LigaPro.

Una tarde de entrenamiento en Brasil 🇧🇷 y el equipo quedó listo para nuestro próximo partido.

Del ☀️ protégete con 🧴 @SuncareEc pic.twitter.com/jdABcMLgEL — Independiente del Valle (@IDV_EC) July 21, 2025

Por su parte, Vasco da Gama no podrá contar con dos jugadores claves en su generación de juego como son Philippe Coutinho y Gabriel Souza da Silva.

Ya con molestias, el exjugador de Liverpool y FC Barcelona no entró al campo en el partido en el estadio Atahualpa, mientras que Souza jugó poco durante el primer tiempo hasta que fue sustituido debido a la prematura expulsión de Piton.

El ganador de esta serie enfrentará en octavos de final a a Mushuc Runa, que llegó a esta instancia como el equipo revelación del torneo al liderar el grupo E, con cinco victorias y un empate en los seis partidos de la fase de grupos.

Los datos claves del partido copero

Fecha: Martes 21 de julio

Hora: 19:30 (de Ecuador)

Estadio: Sao Jaunário de Río de Janeiro

Transmite: DirecTV mediante el Canal DSports y la plataforma DGO.

