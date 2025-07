Aquiles Álvarez pide revisión médica para que se le retire el grillete: ¿qué padece?

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y procesado en el caso Triple A, solicitó al juez Renán Andrade que designe un perito médico acreditado para evaluar su condición cardiológica y determinar si es compatible con el uso del grillete electrónico que se le impuso como medida cautelar.

El pedido fue presentado mediante escrito formal el lunes 21 de julio de 2025. En el documento, Álvarez detalla que sufre de una serie de afecciones cardiacas que, a su criterio, hacen inviable el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, implementado desde el pasado 20 de julio, tras ser llamado a juicio por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.

En el escrito dirigido a la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, el alcalde menciona:

"cuadro clínico de hipertensión arterial sintomática y taquicardia paroxística, con antecedentes cardiológicos de miocardiopatía hipertrófica, disfunción diastólica tipo 2, sin trastornos de motilidad segmentaria y con función sistólica del VI conservada de probable etiología por obesidad en paciente con cirugía metabólica, en quien se inicia tratamiento vasodilatador anti hipertensivo y se solicitan nuevos exámenes cardiológicos no invasivos para determinar etiología y poder dar tratamiento adecuado".

Aquiles Álvarez solicite un perito para que valide su condición médica

Álvarez asegura que todos estos padecimientos fueron certificados por un cardiólogo y que incluso entonces pidió la revisión de medidas, pero su solicitud fue negada. Ahora, busca que un perito designado por el Consejo de la Judicatura realice una nueva evaluación médica que respalde su petición de retirar el grillete.

El documento también revela que el lunes 21 de julio, el alcalde acudió personalmente a la Unidad de Flagrancia, en el edificio Patria, de Quito, para someterse a una revisión ordenada por la Fiscalía. Sin embargo, según afirma, no fue atendido por ningún perito médico.

“Acudo ante usted en su calidad de garantista de mis derechos”, señala el texto, que enfatiza el riesgo que el dispositivo implicaría para su salud. La defensa legal del alcalde insiste en que se determine, de forma técnica, si su cuadro clínico es o no compatible con esta medida.

Aquiles Álvarez y un segundo intento para revertir la decisión judicial sobre el grillete

Álvarez es uno de los 16 procesados en el caso Triple A, que investiga una presunta red de desvío y comercialización de combustibles subsidiados. La justicia le impuso, además del grillete, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Esta es la segunda vez que el alcalde intenta revertir la decisión judicial respecto al grillete. Mientras tanto, ha manifestado públicamente que el proceso no lo debilita. “Yo me he formado por fuego. He pasado por fuego a lo largo de mi vida, y esto no me hace ni cosquillas”, dijo en días recientes.

La decisión ahora está en manos del juez Renán Andrade, quien deberá resolver si accede o no a la designación del nuevo perito médico.

