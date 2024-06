Alondra Santiago presentó una acción de protección en contra de la Cancillería

Se quiere quedar en Ecuador. La periodista Alondra Santiago, a quien el viceministerio de Movilidad Humana le retiró la visa, presentó este jueves 27 de junio una acción de protección en contra de la Cancillería ecuatoriana.

Según el acta, la acción recayó donde la jueza Sandra María Yanchatipán Sánchez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la parroquia Mariscal Sucre de Quito.

El abogado Carlos Soria, quien lleva adelante la defensa de Santiago, explicó que la acción de protección incluye la solicitud de una medida cautelar que busca evitar la deportación de la periodista y actriz.

Santiago ya había anunciado el 25 de junio -un día después de que el gobierno ecuatoriano le revocara la visa- a través de su cuenta de X (antes Twitter) que se encontraba conversando con sus abogados y organismos internacionales para determinar las acciones a seguir.

25 días después de que la periodista cubana Alondra Santiago publicara un video señalando al gobierno de Daniel Noboa, la Cancillería de Ecuador decidió retirar la visa concedida en 2016 a la periodista.



¿Por qué le retiraron la visa a Alondra Santiago?

25 días después de que la periodista cubana Alondra Santiago publicara un video señalando al gobierno de Daniel Noboa como incompetente y detallara los problemas que aquejan al país, como la inseguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana decidió retirar la visa concedida en 2016 a la periodista, quien desde ese año reside en el país bajo la condición de ecuatoriana naturalizada. ¿La razón? Haber dicho o hecho algo que a consideración del Gobierno no estuvo bien.

La decisión fue tomada, según la resolución a la que tuvo acceso este Diario, en base a un informe técnico que el Ministerio de Relaciones exteriores solicitó, el pasado 12 de junio a la Subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares. En este se señala que la periodista Santiago "ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del estado". Dicho esto, el ente pidió al Viceministerio de Movilidad Humana revocar la visa de residente permanente de la periodista.

Luego de recibir dicho informe técnico, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó su decisión por la vía jurídica, señalando que la periodista "ha cometido actos que atentan contra la seguridad del Estado, debidamente determinados por la autoridad competente", como reza el artículo 68 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su inciso quinto, numeral tres.

En dicha resolución también se indica que, como parte de la decisión, se debe notificar a la autoridad de Control Migratorio para que, en el término de cinco días, inicie el proceso de deportación.

Alondra dice que le advirtieron que el gobierno tenía "pinchado" su teléfono



La periodista Alondra Santiago se pronunció la noche de este 25 de junio a través de una transmisión en vivo luego de conocerse que el gobierno ecuatoriano le había retirado la visa. Dio a conocer que sus abogados están tomando las medidas cautelares necesarias para que no tenga que salir del país en el plazo de cinco días.

Para Santiago, la decisión adoptada es un intento del presidente Daniel Noboa de silenciarla. Afirma que hasta el momento desconoce los motivos por los que se le retiró su visa. "Yo le preguntó a Daniel Noboa cuáles fueron esos actos porque no pueden decirme que son clasificados como secretos", dijo.

Entorno a la polémica que protagonizó días atrás al cantar una canción en la que criticaba la gestión del gobierno haciendo uso de una parte del Himno Nacional, sostuvo que luego de este suceso fue víctima de acoso en redes sociales. "Fui acosada por cantar una canción de mi autoría en donde decidí cantar un fragmento del Himno", refiere. Además, indica que a raíz de esto recibió ataques por parte de un troll center.

"Que acto de cobardía, señor presidente, querer botarme de este país y no permitirme defenderme aquí, en este país que me vio crecer. Tanto miedo me tiene señor presidente, tanto miedo le tiene a una muchacha de 33 años, tanto miedo le tiene a una persona que puede hablar y que puede hablarle a la gente", dijo la periodista de origen cubano, quien según se conoce hasta el momento, en los próximos cinco días enfrentará un proceso de deportación.

Más adelante respondió al comunicado del Ministerio del Interior en el que se señala que esta cartera de Estado había recibido una alerta por parte del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) en un documento clasificado como secreto. En ese momento, Santiago arremete contra el gobierno y se pregunta si estuvo siendo seguida por el CIES.

"A mí, semanas antes me dijeron: Hay una intención de vigilarte, la alerta está presente. Semanas antes me dijeron hay una intención de vigilarte, tienes pinchado el teléfono. Están viendo todo lo que dices", sostuvo Santiago.

"Soy periodista por alguna razón. No me importa si es hoy, no me importa si es mañana, no me importa si es de aquí a 20 años. No me importa si es después de que yo me muera, pero voy a investigar hasta el final qué fue lo que pasó, cómo se permitió que se me persiguiera y cómo se permitió que el gobierno tomara esta decisión" fueron las palabras de Alondra.

