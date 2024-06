Henry Cucalón sobre María Paula Romo: "El tiempo dirá si seremos binomio"

A horas de haber aterrizado en Ecuador, el jurista, exasambleísta y exministro de Gobierno, Henry Cucalón, conversó con Diario EXPRESO sobre sus fotografías con la también exministra María Paula Romo en Estados Unidos, donde participaron en el Instituto Interamericano para la Democracia.

El 26 de junio de 2024, Cucalón y Romo publicaron fotografías en los que se los observa trabajando juntos. Incluso la descripción de la publicación señala que es "grato soñar en un Ecuador seguro y con una economía que funcione para todos. ¡Hay que trabajar para hacerlo realidad!".

Las fotografías, en las que también se dice que "la impunidad, la inseguridad, el desempleo y la pobreza no se enfrentan con banalidad e improvisación", levantó el rumor de una posible alianza electoral entre Henry Cucalón y María Paula Romo. Cucalón lo explica:

El exministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que ha mantenido conversaciones con dirigentes del movimiento Construye, sin confirmar una eventual candidatura presidencial.



- ¿Cuál es el trasfondo de las fotografías con la exministra María Paula Romo? ¿O solo coincidieron en el foro del Instituto Interamericano para la Democracia?

Hay muchísimas coincidencias de carácter democráticas, en la visión de país, en que tenemos que presentar una alternativa no solamente electoral, sino de gobernanza. Y estamos trabajando y construyendo al respecto.

- Es decir que esta 'alianza' viene desde antes...

Ya veníamos conversando. Nos juntamos en Miami (Estados Unidos) porque dimos una conferencia en el Instituto Interamericano por la Democracia. (Tenemos) visiones compartidas y vamos a seguir trabajando juntos. Coincido con ella en algo que ya he mencionado y es hacer una gran convergencia donde concurran planteamientos, propuestas, la causa en común y la consecuencia es la candidatura. Así que proceso electoral o no proceso electoral, aquí ya hay una convergencia....

- ¿Habrá binomio Cucalón - Romo o Romo - Cucalón en 2025?

El tiempo lo dirá, pero lo más importante es primero los conceptos, los planteamientos, la causa en común y la propuesta. La candidatura será la consecuencia. Y parte de eso es que yo coincido plenamente en el tema de la convergencia de un gran frente democrático y en esa línea estamos conversando también con otras agrupaciones políticas.

- No descarta que serán binomio...

Yo estoy decidido a trabajar en estos temas. Lo he venido haciendo inclusive cuando salí también del Ministerio de Gobierno. Y qué bueno que puedo hacerla con ella. Reconozco su capacidad, su inteligencia y su vocación de servicio. Así como también con otros dirigentes del movimiento Construye, he conversado con otras relaciones políticas y, claro, es una oportunidad para poder hacer país en conjunto, más allá del tema electoral y de quiénes serán los candidatos o binomios. Estamos conversando, estamos dialogando y estamos trabajando y construyendo juntos.

- ¿Con qué otras organizaciones políticas ha conversado?

El diálogo ha sido abierto entre las fuerzas del centro político que creen en una alternativa democrática, en algo conceptualmente denominado de tercera vía. Que nos aleje todo tipo de autoritarismo, de cualquier vertiente y extremo ideológico y de un populismo que no nos lleva absolutamente a nada.

- ¿Cuáles son las coincidencias que buscan?

Los temas del país son muy graves. No necesitamos cortinas de humo ni ningún tipo de distractores, nada de impunidad. Los grandes problemas del país que ahorita son en el orden de la salud y la seguridad. No se enfrentan con trivialidades, banalidades, improvisaciones ni inexperiencias, sino un conjunto de factores que creemos que podemos hacerlo en conjunto. Yo he conversado con algunas agrupaciones políticas...

- En agosto serán las primerias, ¿ahí sabremos si serán binomio y las alianzas?

Por supuesto, porque en agosto de 2024 todas las organizaciones políticas tienen que hacer las primarias y mostrar tanto sus propuestas como quiénes serán sus candidatos. Ahora démosle un poquito el tiempo. Lo importante es que, a diferencia de otros casos, la gente ya nos conoce. Conoce de nuestros errores y de nuestros aciertos. Conoce cuál es nuestra posición radical en contra de la impunidad, conoce nuestras propuestas también de y que las candidaturas serán la consecuencia...

Henry Cucalón fue ministro de Gobierno en el régimen de Guillermo Lasso. EXPRESO

- Hablando de aciertos y errores, usted fue parte de la Legislatura que censuró y destituyó a María Paula Romo. Algunos ven esta posible alianza como una falta de coherencia...

Ese proceso fue uno político en contra la exministra de Gobierno, María Paula Romo. Yo también he sido ministro de Gobierno y uno termina siendo pararrayos del gobierno. Fue una posición política, no personal. Existe la madurez democrática suficiente para entender cuáles son las verdaderas coincidencias que tenemos y superar cualquier diferencia pequeña que pudo haber existido. El llamamiento a juicio en ese momento fue por los incidentes de octubre de 2019 y el rol del gobierno no fue eso de los hospitales. Se terminó convirtiendo en un tema de los hospitales en el proceso. Pero en honor a la verdad, yo creo en la honestidad de María Paula Romo.

- ¿Y en dónde queda el supuesto reparto de hospitales?

Yo nunca me opuse en el tema de los hospitales, pero algo que es más importante que eso, porque todos nos podemos equivocar, es que el tiempo y las investigaciones han puesto las cosas en su lugar. Aquí el pillo fue el asambleísta Daniel Mendoza. El mismo gobierno lo detuvo y ya sabemos que está sentenciado y fue hallado culpable. Ahora lo importante es hablar del futuro, ya no solamente nosotros, sino de los ciudadanos, de la gente, de la gente común. Esa es la explicación.

