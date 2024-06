Elecciones 2025: Francesco Tabacchi es una de las opciones presidenciales de CREO

Es uno de varios. Francesco Tabacchi es uno de los nombres que baraja el movimiento Creando Oportunidades (CREO), para una eventual candidatura presidencial. Fue candidato a la Prefectura del Guayas y también gobernador de la misma provincia durante el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso, líder y fundador de CREO.

En una breve conversación vía WhatsApp, Tabacchi confirmó a EXPRESO que es considerado para la postulación y que es una oferta que está analizando al igual que el movimiento político que baraja su nombre. "Es considerado por CREO para que yo sea candidato. Yo también lo estoy considerando… pero no tengo apuros... por ahora no tengo respuesta".

EXPRESO conversó, por la misma vía, con el presidente nacional de CREO, Juan Fernando Flores, quien no confirmó, pero tampoco negó que Tabacchi sea uno de los nombres sobre la mesa para que represente al movimiento CREO en la papeleta presidencial del próximo 9 de febrero del 2025. "Estamos evaluando varios perfiles para definir el binomio Presidencial y por las alianzas a establecer. Ello será anunciado en su momento y ratificado por la convención nacional las primeras semanas de agosto", dijo Flores a este medio de comunicación.

En medio del nacimiento de precandidaturas para las elecciones presidenciales de 2025, los exministros de Gobierno María Paula Romo y Henry Cucalón asoman como una alternativa más al tablero electoral.



Estamos considerando (para la candidatura presidencial) desde exministros, como exautoridades o funcionarios y hasta exlegisladores". Juan Fernando Flores presidente nacional de CREO

El movimiento, al igual que el resto de organizaciones políticas habilitadas para presentar candidaturas, está preparando su convención nacional en la que se deberá elegir a los precandidatos que serán inscritos para el binomio presidencial, las 151 curules en la Asamblea y para los cinco escaños en el Parlamento Andino. "Estoy cerrando algunos temas operativos y logísticos pero espero hasta el 15 de agosto (máximo)", respondió Flores al ser consultado si ya tienen fecha para la convención nacional del movimiento CREO.

Las precandidaturas presidenciales oficiales y que suena para el 2025

Varias organizaciones políticas ya han oficializado sus precandidatos presidenciales. Estos deberán ser ratificados en asambleas, convenciones o elecciones primarias para luego pasar a la fase de inscripción de candidaturas. Son 17 las organizaciones políticas nacionales legalmente habilitadas por el Consejo Nacional Electoral para presentar sus binomios presidenciales, entre otras candidaturas. Estos son los nombres:

Jorge Escala (Unidad Popular)

Andrea González Nader (Sociedad Patriótica)

Daniel Noboa (ADN)

Bolívar Armijos (AMIGO)

Leonidas Iza (Pachakutik)

Pedro Granja (Partido Socialista Ecuatoriano)

También saltan algunos nombres que hasta el momento no tienen un vehículo electoral que los auspicie o no han sido ratificados por sus organizaciones políticas. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, es considerado por el Partido Social Cristiano. Henry Cucalón ha manifestado reuniones y cercanía con Construye. El correísmo baraja cuatro nombres: Paola Pabón. Luisa González, Augusto Verduga y Gustavo Jalkh. Mientras que Centro Democrático considera el nombre de Jimmy Jairala. El general retirado de la Policía, Víctor Araus; y el militar retirado, Edwin Ortega, también han lanzado sus precandidaturas, pero no tienen una organización política que los respalde.

