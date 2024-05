El cambio de clima obliga a los guayaquileños a desempolvar sus abrigos

Esta semana, al menos de mañana, es común ver al guayaquileño abrigado. El Inamhi alerta que los días más fríos aún no llegan

Las madrugadas ya no son calurosas en Guayaquil, como sí lo eran hace apenas unas semanas. De hecho, según los comentarios de los ciudadanos, alrededor de las 6:00 uno aún busca las colchas para arroparse. "El frío lo siento en los huesos y eso que apenas es leve. Guayaquil nos ha acostumbrado a que todo esté tan caliente, que con un pequeñísimo cambio en el clima, ya nos congelamos", asegura Juan Villacís; quien reconoce que lo primero que hace al despertar es buscar su abrigo, el que no se lo saca hasta cerca de las 9:00.

En las calles se observa los mismo. En un recorrido que hizo EXPRESO, este Diario pudo constatar que a partir de las 6:00 los alumnos y sus padres salían de casa frotándose las manos y con chompas. Aun cuando se veía caer uno que otro rayo de sol que anticipaba que el día no será nublado, a los ciudadanos se los observó buscando la forma de entrar en calor.

De hecho, hubo quienes permanecieron en los patios de sus viviendas con un pequeña frazada encima.

El Inmahi reconoce que la temperatura está cambiando, aunque alerta que bajará más recién a partir de las próximas semanas. CARLOS KLINGER

Javier Andrade, quien vive en una de las ciudadelas de la avenida Carlos Julio Arosemena, incluso salió con un termo de café. "Salgo a trotar todos los días, pero esta semana he preferido quedarme en casa. El clima, al fin frío, me obliga a no levantarme. Lo hago para ir a dejar a mis niños a su colegio, en Los Ceibos. Y lo hago, claro, con algo caliente. Que rico frío que está haciendo en la ciudad. Ojalá dure hasta diciembre", pensó.

El pasado 29 de mayo, EXPRESO dialogó con los voceros del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), quienes aseguraron que en efecto la temperatura ya está bajando, como pasa siempre en estos meses del año, y anticiparon que las cifras más bajas en Guayaquil se registrarán recién entre la quincena de junio y septiembre próximo.

"Que las temperaturas, en especial las nocturnas, están disminuyendo gradualmente en apego a la transición de la temporada lluviosa a seca", explicó en un reportaje anterior José González, coordinador de Inamhi Guayaquil; quien hizo hincapié en que de a poco se experimentará en la zona centro sur del litoral, el ingreso de masas de aires frías y secas desde el sur del continente, lo que provoca disminución de temperaturas de manera especial en las noches e incremento en la velocidad del viento.

Los guayaquileños salieron con chompas hasta para hacer ejercicios. CARLOS KLINGER

Algo similar, explicó este 30 de mayo la entidad a través de un comunicado que colgó en sus canales oficiales. En ellos aseguró, sin embargo, que en la Amazonía se mantendrá la temporada normal de lluvias.

📣 COMUNICADO I Transición de la estación lluviosa a la estación seca pic.twitter.com/PtX26ohGco — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) May 30, 2024

Las temperaturas bajas se mantendrán hasta al menos septiembre, ha dicho el Inmahi. CARLOS KLINGER

Según el pronóstico del tiempo del Inmahi, la noche de este 30 de mayo y madrugada del 31, la temperatura será de 22 ° o 23 °.

Natalia Lascano, quien habita en vía a la costa, lleva dos días sin prender el aire acondicionado en casa desde las 21:00. "Llevo ya tres días así y se siente súper bien. Al fin no me ahogo. Ya era hora... Ojo, que con esto no quiere decir que Guayaquil deba a esperar a tener sombra y sembrar árboles. Los necesitamos más que nunca. Solo que ahora, por lo menos unos 3 o 4 meses, podremos respirar con más tranquilidad", señaló.

Dios, yo sé que siempre digo que no creo en ti, pero por favor, si existes, no te lleves este frío de Guayaquil 🥹❄️♥️ — la gaby silva 💜 (@lagabysilva) May 28, 2024

La temperatura será de 22 ° en la noche de este 30 de mayo y madrugada del 31 de mayo. CARLOS KLINGER

En el lugar, otro de los puntos que recorrió EXPRESO, también fue común ver a los residentes corriendo o trotando con licras largas y abrigos ligeros.

