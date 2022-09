Un comunicado del Inamhi confirmó lo que, por semanas, los guayaquileños han venido alertaddo. Que Guayaquil está frío: helado. "De noche y de madrugada, es un témpano de hielo. Ni la colcha de tigre me ayuda ya. ¿Estoy acaso en el Chimborazo?", señaló el lunes anterior la guayaquileña Claudia Vera, quien vive en vía a la costa.

Este 16 de septiembre, según un comunicado publicado en su página oficial de Twitter, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que el pasado15 y este 16 de septiembre, la estación del Aeropuerto de Guayaquil registró las temperaturas más bajas de los tres últimos meses, con un valor de 19.4 °C.

"Este escenario responde a las bajas temperaturas de la superficie del mar frente a las costas de Ecuador. Comportamiento asociado al fenómeno de La Niña, que se desarrolla en el Pacífico Central y Oriental y ha persistido en los últimos años", indicó la entidad; que no ha confirmado aún si esa temperatura si mantendrá por todo este mes o hasta cuándo.

Según la gráfica publicada por la entidad, en julio la temperatura más baja estuvo por los 19.7 °C u 19.8 °, mientras que en agosto por los 20.1 °.

#DatoINAMHI | El 15 y 16 de septiembre de 2022 la estación del Aeropuerto de Guayaquil registró las temperaturas más bajas de los tres últimos meses, con un valor de 19.4 °C 🥶😰 pic.twitter.com/APOUdDMmnY — INAMHI (@inamhi) September 16, 2022

Entre los ciudadanos, sin embargo, pese a que pasadas las 17:00 empiezan a buscar los abrigos y, por las noches, las medias y los edredones, "no hay mejor clima que el de ahora". "En las noches cierro las ventanas, uso medias, pantalones largos y una colcha de lana y aún así, sigo teniendo frío. Me acurruco hasta con mis gatos para sentirme un poquito más caliente. Pero qué rico clima, de verdad. Yo vivo y trabajo feliz cuando siento frío. Me gustaría hasta que por las mañanas haya ese viento que se siente en las noches", aseguró Gonzalo Robles, habitante de la ciudadela La Garzota.

Que rico aire frío Guayaquil :), gracias por eso, después de que casi nos matas ayer con perro sol. — Belén Jaramillo 🦋 (@mabelen_jara) September 15, 2022

Guayaquil es esa bella ciudad que te da 17° a las 8 de la mañana para cagarte de frío pero tranquilamente te mete 30° a las 10 de la mañana literal el infierno de Dante. Habrá en el mundo un caso similar? — Treceavo Discípulo (@barcefreddy9) September 15, 2022

En junio pasado, la temperaturas -según la nota que publicó EXPRESO- estaba entre los 20° y los 25°. En noviembre anterior fue igual. Por lo que los guayaquileños esperan que la situación no sea distinta a la del año pasado.

"Quiero usar abrigo hasta que llegue Navidad. No me importan las alergias ni la gripe, quiero vivir en Guayaquil, pero con el frío de Quito, Riobamba o Cuenca", dijo entre risas Sofía Menoscal, habitante de la ciudadela El Paraíso.