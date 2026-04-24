Accidentes en vía a la costa: las cinco zonas donde debe frenar para evitar choques

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La vía a la Costa registra accidentes frecuentes, muchos de ellos en tramos con alta carga vehicular y presencia de transporte pesado.



Las autoridades identifican cinco puntos críticos donde se recomienda reducir la velocidad para evitar choques.



El accidente más reciente dejó víctimas mortales y decenas de heridos, evidenciando riesgos persistentes en esta vía.

La mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en la vía a la osta que dejó al menos tres víctimas mortales, reavivando la preocupación sobre la seguridad en este importante corredor vial de Guayaquil.

El hecho no está aislado, en los últimos meses, esta arteria ha sido escenario recurrente de siniestros , muchos de ellos con consecuencias fatales.

Ante este panorama, las autoridades de tránsito han reforzado controles y alertas en varios tramos considerados de alto riesgo.

Las zonas de mayor precaución en vía a la costa

Según operativos realizados por la autoridad de tránsito de Guayaquil, estas serían las zonas de mayor precaución.

Peaje de Chongón (km 10 – 15): tráfico y controles constantes

Uno de los tramos más sensibles se ubica en los alrededores del pico de Chongón. En este sector convergen vehículos livianos y pesados, además de operativos frecuentes de control. La alta carga vehicular y la implementación de contraflujos obligan a disminuir la velocidad para evitar colisiones.

Kilómetro 13,5: retornos que exigen atención

En esta zona se han implementado retornos vehiculares para mejorar la circulación, pero estas maniobras también incrementan el riesgo de choques. El cruce constante de vehículos hace necesario frenar y estar atentos a movimientos inesperados.

Kilómetro 23: tránsito pesado desde Posorja

Cerca de este punto, donde se ubican accesos vinculados a zonas industriales y portuarias , es frecuente la circulación de tráileres y camiones de gran tamaño. La combinación de transporte pesado y tránsito local ha derivado en varios accidentes, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Recintos Cristal y El Consuelo: visibilidad limitada y alta velocidad

En estos sectores, ubicados después del peaje, se han reportado siniestros que involucran autobuses y vehículos de carga . La escasa iluminación nocturna y el exceso de velocidad convierten a estas zonas en puntos críticos, especialmente durante la noche.

Entradas a urbanizaciones (km 10 al 25): alto flujo en horas pico

A lo largo de este tramo se concentran Múltiples accesos a urbanizaciones privadas. Durante fines de semana y feriados, el ingreso y salida de vehículos aumenta considerablemente, y elevando el riesgo de accidentes . La falta de iluminación en ciertos puntos agrava la situación.

El accidente se registró en el kilómetro 40 de la vía a la costa.Cortesía del ECU911

El accidente más reciente en vía a la costa

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la emergencia registrada este jueves movilizó un importante contingente de atención, incluyendo ocho ambulancias, unidades de rescate y personal especializado. En el sitio, decenas de pasajeros intentaron evacuar un autobús afectado, mientras eran asistidos por los equipos de socorro.

Hasta el momento, se reporta que al menos 28 personas fueron atendidas con heridas leves , aunque las autoridades no descartan que el número de afectados pueda aumentar conforme avancen las evaluaciones médicas.