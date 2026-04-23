Avenida del Bombero colapsa y deja multa a contratista en Guayaquil

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La avenida del Bombero volvió a colapsar este 23 de abril en Guayaquil. El cierre de un carril por trabajos en un centro comercial provocó congestión, largas filas de vehículos y una sanción al contratista responsable.

La ATM confirmó una multa por incumplimiento publicando el parte en sus redes sociales.

La avenida del Bombero, en Guayaquil, volvió a registrar congestión vehicular este jueves 23 de abril, debido al cierre de un carril en el kilómetro 6,5, en sentido hacia la vía a la costa.

Según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el problema se originó por trabajos con pluma en un centro comercial de la zona, que obligaron a cerrar un carril de servicio, lo que provocó largas filas de vehículos y retrasos en la circulación.

La entidad confirmó que el contratista responsable fue sancionado por incumplir los tiempos autorizados y afectar la movilidad vehicular, una situación que generó molestias entre los conductores.

De acuerdo con el reporte oficial, la citación fue emitida a las 08:10 en el mismo sector, con un valor de 144,60 dólares. Además, la ATM dispuso la regularización inmediata de los trabajos para reducir el impacto en el tránsito.

A través de sus redes sociales, la institución también difundió el parte levantado por un agente, en el que se detallan las condiciones de la infracción.

Avenida del Bombero: cierre de carril causa tráfico y multa en Guayaquil

El alto flujo vehicular no solo complicó a la avenida del Bombero. La congestión se extendió a otras zonas, como en la ciudadela Cimas del Bim Bam Bum,en ambos sentidos.