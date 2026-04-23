Avenida de las Américas: cierre nocturno afecta acceso al aeropuerto de Guayaquil

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El cierre en la avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, genera preocupación entre conductores por el acceso al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

La medida responde al montaje de una estructura del sistema Metrovía y tendrá horarios definidos.

La avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil, registra un nuevo cierre vial que ha generado inquietud entre los ciudadanos, especialmente por el acceso al aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Ante esta situación, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil informó que en el sector se ejecuta el montaje de una estructura metálica correspondiente a un paso peatonal a la altura de Aviación Civil, como parte del sistema Metrovía.

Por esta razón, el cierre será total en sentido sur-norte, lo que podría afectar el flujo vehicular hacia la terminal aérea.

“Si se dirige al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, le recomendamos tomar rutas alternas y planificar su traslado con anticipación”, indicó la institución en un comunicado.

Sin embargo, no especificó cuáles serían las rutas. Además, aseguró que agentes de tránsito brindarán apoyo para facilitar los desvíos y la circulación vehicular en la zona.

¿Cuándo inicia el cierre en la avenida de las Américas?

Los trabajos comenzarán el viernes 24 de abril de 2026, a las 23:00, y se extenderán hasta el sábado 25 de abril, a las 05:00, detalló la Autoridad Aeroportuaria.

Según la ATM, la instalación de esta infraestructura busca mejorar la seguridad de los peatones y optimizar el acceso a la Troncal 2 del sistema Metrovía.

Como parte del reordenamiento vial en la zona, días antes se habilitó un retorno en U sobre la avenida Plaza Dañín y se reubicaron elementos urbanos para facilitar la circulación en sentido norte–sur.