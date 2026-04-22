“Las matemáticas no mienten": Municipio responde a cuestionamientos sobre tasa turística

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber A partir de abril 2026, el Concejo Cantonal de Guayaquil actualizó la tasa de pernoctación, estableciendo un cobro de $ 1,00 por noche y habitación en alojamientos de plataformas digitales (tipo Airbnb).



La directora municipal defiende la actualización y asegura que su manejo ha sido correcto.

El Municipio de Guayaquil defiende la actualización de la tasa de pernoctación y asegura que su manejo ha sido correcto, pese a las críticas por falta de socialización. Tahiz Panus, directora de Turismo y Eventos, sostiene que los recursos se reinvierten en promoción turística y destaca cifras históricas en la hotelería, impulsadas principalmente por el turismo de negocios.

P: El Concejo aprobó la reforma a la tasa de pernoctación, pero hubo críticas, incluidas en el mismo Municipio, como falta de socialización y hasta se habló de un fideicomiso. ¿Qué nos puede comentar frente a esto?

Bueno, se ha hecho todo como se debe de hacer, no estamos haciendo una nueva tasa, es una actualización de la tasa de pernoctación, haciendo una socialización correcta con el sector que es agente recaudador, que en este caso es Ahotegu, la Asociación de Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, y se incluyó a los Airbnb, que son los hospedajes temporales, donde se llamó a su presidente y estuvo de acuerdo con que se regularice.

P: Ellos pagan 1 dólar.

Pagan 1 dólar, igual que los hoteles tres estrellas. El que paga esta tasa es el turista; el hotel recauda y le paga al Municipio, que lo reinvierte en actividades que llenen nuevamente los hoteles. Se ha hecho un correcto manejo de esta tasa. Hoy tenemos una gran relación con la Ahotegu, que nos deberían pedir mes a mes resultados, que hacen los pagos de esa tasa.

P: ¿Pero cómo garantizar que vaya a la promoción de la ciudad, el fin de la tasa?

El sector sabe que nos da más resultado en gasto turístico a la ciudad, el turismo no se encierra solamente en hoteles... Nos ha ido bastante bien impulsando el turismo de negocios, que es el turismo número uno de Guayaquil, no el único, pero sí el que más genera a la ciudad en cuanto a entradas de gasto turístico. Para quienes vayan a leer, entiendan: congresos médicos, ferias de autos, de construcción; todas esas ferias que reúnen 3 a 4 días nos generan un importante ingreso turístico.

P: ¿Y esto está separado del presupuesto de la dirección?

Está separado totalmente, el alcalde fue muy enfático en respetar la tasa de pernoctación para lo que fue concebida.

P: Esto se batalla con la inseguridad. ¿Cómo tener esa fuerza más allá de los congresos?

Bueno, yo le podría decir: de este trimestre tenemos cifras históricas en la hotelería de Guayaquil. Tengo un cuadro bastante extenso de lo que ha representado las noches ocupadas en la ciudad (entrega unas hojas de cifras). Aquí las matemáticas no mienten, aquí puede venir cualquier persona a decir que se reinvierte mal, que no se socializó, pero las matemáticas no mienten. Guayaquil es una ciudad atractiva para el turismo, digan lo que digan, lo que quieran decir, esto no miente. Más allá de lo que pueda existir, esto es importante para seguir trabajando e invertir en promocionar correctamente la ciudad. La seguridad no es nuestra competencia, pero sí nuestra incumbencia; sí precautelamos la seguridad cada vez que nos presentan un plan para un congreso.

P: ¿En la dirección que representa hoy hay algún proceso suspendido en el Sercop?

Hasta el momento no tengo nada suspendido, estamos levantando procesos, se revisa todo tan bien para que no exista un pero en el Sercop y, si existe, poderlo responder inmediatamente.

P: Hablemos de las fiestas julianas. ¿Cuál será la inversión para este 2026?

No rebasamos la cifra que invertimos. Tenemos un techo, no más de 500.000 dólares, nos unimos mucho con la empresa privada, que nos permite respetar esos valores. Hacemos alianzas importantes para que nos permitan tener más actividades en la ciudad sin tener que gastar más.