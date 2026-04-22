Municipio de Guayaquil destina hasta medio millón de dólares para fiestas julianas

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Municipio ya alista sus fiestas julianas 2026 con una inversión que no superará los 500.000 dólares y una apuesta por llevar eventos a barrios o sectores poco visitados.

La institución asegura que prepara la agenda de las fiestas julianas 2026 con más actividades descentralizadas y apoyo de la empresa privada.

Aunque abril aún no termina, en Guayaquil ya se empieza a hablar de una de sus celebraciones más emblemáticas: las fiestas julianas, que conmemoran la fundación de la ciudad con desfiles, conciertos, ferias gastronómicas y eventos culturales que resaltan la identidad porteña.

De cara a la edición 2026, el Municipio ya define los detalles de la agenda y el presupuesto. Según Tahiz Panus, directora de eventos y turismo, la inversión tendrá un límite: medio millón de dólares.

“No rebasamos la cifra que invertimos, tenemos un techo de no más de 500.000 dólares”, afirmó la funcionaria, quien destacó además el papel de la empresa privada en la organización.

Fiestas julianas 2026 en Guayaquil contarán con medio millón de dólares

Panus explicó que el trabajo conjunto con el sector privado permite ampliar la oferta de actividades sin incrementar el gasto municipal.

“Hacemos alianzas importantes para tener más actividades en la ciudad sin gastar más recursos económicos”, señaló, enfatizando que el aporte del Municipio se centra en logística y contingente.

Este modelo de colaboración, dijo, se mantendrá en 2026, buscando optimizar recursos sin sacrificar la calidad de los eventos.

Fiestas julianas 2026 en Guayaquil suman barrios

Sobre las novedades, la funcionaria adelantó que se mantendrán las tradiciones, pero con un giro importante en la distribución de actividades.

El Municipio planea llevar eventos a sectores menos visitados, respondiendo a pedidos de comités barriales, con el objetivo de descentralizar la celebración.

“Estamos planificando actividades en lugares no tan visitados. Hemos escuchado a los comités barriales y ya estamos cerca de ver estos frutos”, aseguró.

Además aseguró que se reforzarán actividades en parques, plazas y zonas de alta concurrencia.