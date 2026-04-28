Leo, el niño con Piel de Mariposa, recibe el primer tratamiento génico en España

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Hito sanitario en Andalucía: Leo, el niño que visibilizó la Piel de Mariposa, inicia junto a otro paciente el uso de Vyjuvek, la primera terapia génica financiada por el SAS.



Impacto en la calidad de vida: El fármaco de 100.000 euros mensuales introduce un gen funcional que permite cicatrizar heridas abiertas, reduciendo horas de curas y dolor crónico.



Desafío de acceso nacional: Tras la lucha de Leo en el Parlamento Europeo y 150.000 firmas, Sanidad negocia la financiación estatal para evitar la desigualdad entre comunidades.

“Doce años esperando este momento; desde que nací”. Con esa mezcla de nervios y alivio, Leo, el niño sevillano cuya valentía ha conmovido a España, cruzaba este lunes 27 de abril las puertas del hospital para recibir su primera dosis de Vyjuvek. No es una medicina cualquiera: es la primera terapia génica en el mundo capaz de corregir el defecto que hace que su piel sea tan frágil como el ala de una mariposa.

Con este paso, Leo deja de ser solo un activista para convertirse en el primer paciente de la sanidad pública en iniciar una nueva era clínica. Un hito que comparte con una segunda persona que también ha comenzado el tratamiento en hospitales de Sevilla y Málaga.

Un cambio de paradigma en el cuidado diario

Para entender lo que significa este lunes en la vida de Leo, el niño que ha liderado esta demanda social, hay que mirar sus manos y sus rutinas. Hasta hoy, su cotidianidad se medía en horas de vendajes y curas dolorosas para proteger heridas que nunca cerraban.

La llegada de Vyjuvek promete romper ese ciclo. Al introducir una copia funcional del gen defectuoso directamente en las lesiones, el fármaco permite que la piel cicatrice y gane resistencia.

Andalucía se ha convertido en la primera comunidad en financiar este tratamiento —el más costoso aprobado en Europa—, garantizando que el factor económico no sea un muro para los pacientes.

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El peso de una lucha que llegó a Bruselas

Este avance no es fruto del azar, sino de la persistencia de Leo, quien decidió no esconder su realidad. Llevó su testimonio ante las instituciones y los medios, explicando con una madurez impropia de su edad cómo es vivir con el cuerpo en carne viva. Su exposición pública fue el motor que aceleró las autorizaciones administrativas y puso rostro a una demanda histórica de la asociación DEBRA Piel de Mariposa. Detrás de la gasa aplicada este lunes en el hospital, hay años de presión social para que la ciencia llegara a tiempo de transformar su infancia.

El reto de la equidad territorial

Pese al avance en el sur del país, el acceso al medicamento sigue siendo desigual en el resto de España. Actualmente, la disponibilidad de la terapia depende de autorizaciones individuales en cada comunidad autónoma, lo que genera una brecha asistencial basada en la residencia. Desde DEBRA España, su directora Evanina Morcillo subraya que, aunque estos casos son esperanzadores, el objetivo final debe ser la inclusión de Vyjuvek en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para evitar que existan pacientes de primera y segunda categoría.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llega a la sesión de control del Parlamento andaluz acompañado de Leo, un niño de 12 años de Sevilla que contó su caso de "piel de mariposa".EFE

Hacia una financiación estatal definitiva

Sin embargo, el horizonte de una cobertura nacional parece estar más cerca. Tras la entrega de 150.000 firmas ciudadanas, el Ministerio de Sanidad inició en abril las negociaciones con la farmacéutica para fijar un precio y establecer una vía de financiación estable. Mientras tanto, el compromiso ministerial se centra en habilitar accesos especiales en colaboración con las comunidades. Para las cerca de 1.000 personas afectadas en España, cada avance administrativo supone un minuto menos de un dolor que, por primera vez, la ciencia puede mitigar con éxito.