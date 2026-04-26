Medicamentos en riesgo: impacto de los nuevos aranceles a Colombia en Ecuador

La posible subida de aranceles a Colombia podría afectar la llegada de medicamentos a Ecuador.CANVA

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E l tiempo avanza y con ello la amenaza de Ecuador de duplicar los aranceles a los productos colombianos. Una medida, justificada desde el Gobierno bajo el paraguas de la seguridad, pero que tiene un efecto que irá más allá del encarecimiento de bienes de consumo: el riesgo real de desabastecimiento de productos que la industria local no produce o no genera en cantidad suficiente para sustituir a buen ritmo lo que viene del vecino país.

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Medicamentos en riesgo: más de 40 enfermedades dependen de importaciones

La industria ecuatoriana depende de insumos colombianos para poder producir, pero hay una oferta que merece atención especial: los medicamentos que vienen de ese país y que, según gremios del sector, sirven para cubrir más de cuarenta enfermedades.

Si bien se podría descartar un alza de precios -el mercado farmacéutico ecuatoriano opera con precios regulados- una medida como esta haría que los fármacos simplemente no lleguen.

Llamado a excepciones para bienes esenciales

Ante un escenario como este, el Gobierno tiene la obligación de actuar con inteligencia y humanidad. Las autoridades deberían establecer excepciones claras, técnicas y urgentes para los bienes esenciales.

El bolsillo importa, sí; pero detrás de cada tratamiento médico que podría escasear, hay vidas, personas vulnerables a quienes se las debe proteger.