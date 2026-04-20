Crisis Ecuador-Colombia: Medicinas son el flanco sensible de la tasa de seguridad del 100 %

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La tasa de seguridad a importaciones desde Colombia —que llegará al 100 %— amenaza la continuidad del suministro de medicamentos, debido a la alta dependencia de Ecuador (14 % de provisión).



El aumento de importaciones en el primer bimestre no refleja estabilidad, sino compras adelantadas antes del arancel; en febrero ya se evidencian fuertes caídas en varias categorías clave.



El control de precios impide trasladar los sobrecostos al consumidor, lo que vuelve inviable importar y abre riesgos de desabastecimiento y expansión del mercado ilegal.

La guerra arancelaria con Colombia pone en riesgo el acceso a medicamentos en Ecuador. La tasa de seguridad, que llegará al 100% desde el 1 de mayo, ya presiona al sector farmacéutico.

Colombia provee el 14 % de estos productos, que cubren tratamientos para más de 40 enfermedades, desde infecciones hasta patologías oncológicas. Con ese nivel de dependencia, el sector advierte que el suministro no podría sostenerse bajo un arancel de ese tamaño.

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), la importación de medicamentos -partida 3004- desde Colombia sumó $15,9 millones entre enero y febrero de 2025, frente a los $17,6 millones registrados en el mismo periodo de 2026, es decir, aumentó un 10,3 %. A primera vista, la cifra sugiere estabilidad pese a la guerra arancelaria. Sin embargo, el detalle mensual muestra que ese aumento no responde a un comportamiento normal, sino a compras adelantadas.

En enero de 2026, antes de que la tasa del 30% entrara en vigor, las compras rozaron $11,3 millones, casi el doble del promedio mensual del año anterior. Los importadores adelantaron pedidos antes del alza. Cuando llegó febrero, con la tasa ya activa, las cifras cayeron con fuerza: los anestésicos bajaron 87 %, las penicilinas 81 % y los vitamínicos 55 % frente al mismo mes de 2025.

“Los precios en Ecuador son regulados, por eso esta tasa afecta directamente la estructura de costos: no es un valor que se pueda trasladar al consumidor”, explicó Álvaro Maldonado, director ejecutivo del Instituto de Innovación Farmacéutica (IFI). “Simplemente no se importa. Deja de haber medicamentos”, refirió.

Alza al 100 % ha vuelto la situación insostenible

Maldonado explicó que, aunque las empresas lograron absorber los sobrecostos cuando el arancel era del 30 %, el incremento al 100 % ha vuelto la situación insostenible. Daniel Legarda, exministro de Producción, advirtió que las empresas que dependen de insumos colombianos ya han agotado sus inventarios o están por hacerlo; a estos niveles arancelarios, simplemente no es viable continuar con las importaciones.

Francisco Ballén, exministro de Comercio Exterior, explicó el problema de fondo: el arancel supera el precio máximo de venta permitido por ley, lo que deja insubsistentes los contratos de aprovisionamiento, incluidos los firmados con el Estado. “Normalmente se excluyen medicinas, materias primas y alimentos de este tipo de medidas. La industria solicitó formalmente la excepción al Ministerio de la Producción. La respuesta fue que el pedido seguía en análisis mientras el sector acumulaba pérdidas.

No todas las partidas cayeron. Los alcaloides y antineoplásicos -medicamentos oncológicos- subieron 73 % en el bimestre y sostuvieron su nivel incluso en febrero. Los anticonceptivos hormonales colombianos -partida 3006- pasaron de cero registros en el primer bimestre de 2025 a $272.300 FOB en el mismo período de 2026: $51.400 en enero, cuando el arancel era del 30%, y $220.900 en febrero, ya con la tasa en el 50%. El dato apunta a contratos previos que no pudieron cancelarse o a productos sin sustituto disponible a corto plazo.

Ecuador importa medicamentos, dispositivos y más

María Gabriela Moncayo, directora ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (Alfe), precisó que Ecuador importa más de $70 millones desde Colombia en medicamentos, dispositivos médicos, materias primas y materiales de envase.

Los datos del BCE del primer bimestre confirman que esa dependencia no se interrumpió con el arancel. Las bolsas para soluciones parenterales -insumo crítico para diálisis y sueros intravenosos- prácticamente no variaron: $366.400 importados desde Colombia en enero-febrero de 2025 frente a $380.200 en el mismo período de 2026, hubo un incremento del 4% pese al arancel. El flujo total de artículos plásticos de envasado colombiano cayó apenas 3%.

Moncayo advirtió que la industria nacional puede producir medicamentos terminados básicos, pero no fabrica principios activos ni cubre en el corto plazo los dispositivos de alta especialización.

Por ahora no hay un desabastecimiento. El acaparamiento de enero compró tiempo, pero si la tasa del 100% se mantiene, ese colchón podría desaparecer. Según el BCE, España duplicó sus exportaciones de medicamentos a Ecuador en el período analizado, pero reconfigurar una cadena de abastecimiento en salud no sigue los tiempos del comercio ordinario. Detrás de cada partida hay pacientes que no pueden esperar.

Colombia un mercado clave

Gobierno

Colombia es el principal proveedor de genéricos en Ecuador, que cuestan hasta dos veces menos que los de marca. Si escasean, el paciente pagará más. La medida debió aplicarse caso por caso, no en bloque, para no poner en riesgo la vida de la gente, explicó Carlos Durán, exviceministro de Salud.

Perspectiva

El Ministerio de Producción reportó un superávit comercial con Colombia de $62,9 millones entre febrero y marzo de 2026, el primero en más de 25 años, con importaciones colombianas que cayeron 56,7%. El ministro Jaramillo afirmó que la industria local ya está ocupando ese espacio.

Contrabando

El riesgo que más preocupa al sector es el contrabando. Maldonado advirtió que cuando los pacientes no encuentran sus medicamentos en canales regulares, la demanda migra al mercado ilícito. “Se genera comercio de productos adulterados, caducados, que no cumplen con la exigencia del tratamiento”.