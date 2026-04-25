Arcsa actualiza la lista de los medicamentos de libre venta

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Actualización oficial: La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) incluyó 381 medicamentos de libre venta con concentraciones seguras.

Qué se puede comprar sin receta: El listado contempla una variedad de vitaminas y silimarina. Fármaco como el ambroxol, que para la tos, puede ser restringidos por el ministerio de acuerdo al contexto epidemiológico.

Controles y sanciones: Las farmacias deben respetar la exigencia de receta en medicamentos restringidos; incumplir puede implicar multas de hasta cinco salarios básicos.

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) actualizó el listado de medicamentos de libre venta en el país, incorporando productos autorizados bajo concentraciones consideradas seguras para su uso sin prescripción médica. El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial en la red social X.

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Los fármacos de libre venta, conocidos también como over the counter (OTC), no requieren receta médica para su adquisición. Según Arcsa, este tipo de productos está orientado a fortalecer el autocuidado de la población, siempre que se utilicen de manera responsable.

¿Cuántos medicamentos incluye la lista?



El nuevo listado incluye 381 productos, entre ellos diversas vitaminas como la A, B12 y C, además de compuestos como la silimarina, un hepatoprotector que contribuye a la regeneración y protección de las células del hígado. También figuran medicamentos como el ambroxol clorhidrato, un mucolítico y expectorante utilizado en afecciones respiratorias con presencia de flema, así como otros tratamientos para la tos. Aunque este último queda sujeto a restricciones de acuerdo al contexto epidemiológico nacional determinado por la Autoridad Sanitaria Nacional, Ministerio de Salud Pública.

Por ejemplo,durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, varios medicamentos antigripales dejaron de ser de libre venta y pasaron a requerir receta médica. Esta medida buscaba controlar su uso en un contexto donde la automedicación era frecuente en el país, una práctica aún arraigada entre los ciudadanos que suelen acudir directamente a farmacias sin consultar a un médico.

¿Hay multa para la farmacia que venda sin receta médica?

Arcsa recordó que las farmacias deben cumplir con la normativa vigente. Esto incluye no dispensar medicamentos que requieren receta sin la debida prescripción médica. El incumplimiento puede acarrear sanciones que van desde tres hasta cinco salarios básicos unificados, lo que actualmente equivale a multas entre 1.446 y 2.410 dólares.

Además, los establecimientos están obligados a presentar reportes de sus ventas, con el fin de garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. La entidad insiste en que, aunque el acceso a medicamentos OTC facilita el tratamiento de dolencias leves, su uso debe ser informado y prudente para evitar riesgos a la salud.