Tasa a Colombia: qué pasará con los $ 46 millones si la CAN ordena devolución

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Ecuador ha recaudado 46 millones de dólares en dos meses por sobretasas de hasta 100 % a importaciones desde Colombia.

Si la Comunidad Andina (CAN) falla en contra, el país deberá devolver ese monto en un plazo de 30 días.

La devolución no será en efectivo: se hará mediante notas de crédito tributario gestionadas ante el Senae y el SRI.

Ecuador enfrenta un posible revés en el ámbito comercial regional. Si la Comunidad Andina (CAN) falla en su contra, el país deberá devolver a Colombia, en un plazo de 30 días, los 46 millones de dólares recaudados por las sobretasas aplicadas a sus importaciones.

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Estas sobretasas, que escalaron progresivamente del 30 % al 100 %, fueron implementadas como una medida de presión para que Colombia refuerce los controles en la frontera y reduzca el ingreso de droga hacia territorio ecuatoriano. Según el Gobierno, la falta de control genera costos operativos adicionales para el Estado ecuatoriano.

El monto recaudado evidencia la magnitud de la medida. En apenas dos meses, Ecuador duplicó los ingresos generados por esta tasa. A inicios de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa informó que se habían obtenido 20 millones de dólares; hoy la cifra asciende a 46 millones.

La evolución del recargo ha sido sostenida. En febrero se aplicó una tasa del 30 %, en marzo subió al 50 % y, desde el 1 de mayo, alcanzará el 100 %. Este incremento ha marcado un punto de tensión en la relación comercial entre ambos países.

¿Cómo será la devolución de la tasa?

En caso de que la CAN determine que Ecuador debe revertir el cobro, el proceso no implicará una devolución directa en efectivo. Los importadores afectados deberán presentar solicitudes individuales por pago indebido ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Como es habitual en este tipo de procesos, la compensación se realizaría mediante notas de crédito tributario. Este mecanismo permite a los contribuyentes utilizar esos valores para el pago de futuras obligaciones fiscales, en lugar de recibir un reembolso en dinero.

La resolución final de la CAN será clave para definir el futuro de esta medida y sus efectos en la relación comercial entre Ecuador y Colombia, así como en las finanzas públicas y en los importadores involucrados.