Jimmy Kimmel defiende su broma y niega incitación a la violencia

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

La primera dama Melania Trump calificó como “odioso y violento” un sketch del comediante Jimmy Kimmel emitido en Jimmy Kimmel Live!. En respuesta, la Casa Blanca instó a la cadena ABC a considerar el despido del presentador.

Tres días después de la emisión, un tiroteo se registró durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. El ataque ocurrió en un piso contiguo al lugar donde se encontraban el presidente Donald Trump y la primera dama. Las autoridades indicaron que el agresor pudo haber tenido como objetivo a miembros de la administración.

Tras el incidente, Kimmel se refirió a la controversia en su programa y sostuvo que su comentario fue una “burla ligera” sobre la diferencia de edad de 23 años entre el mandatario y su esposa.

Durante el sketch, expresó: “Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, usted tiene un brillo como el de una viuda en espera”.

"Durante años he denunciado la violencia armada"

En su primer monólogo posterior al tiroteo, reiteró que el chiste aludía a que el presidente tiene cerca de 80 años y a que su esposa es más joven. “De ninguna manera, bajo ninguna definición, fue un llamado al asesinato, y ellos lo saben. He sido muy vocal durante muchos años denunciando la violencia armada”, afirmó.

Por su parte, Melania Trump rechazó el contenido a través de su cuenta en X. Señaló que “la retórica de odio y violencia de Kimmel pretende dividir al país” y que sus palabras “no son comedia, sino corrosivas”. Además, cuestionó que el presentador mantenga un espacio televisivo y pidió a ABC asumir una postura.

Horas más tarde, el presidente Donald Trump también se pronunció en su red social, sumándose a las críticas contra el comediante y su espacio.