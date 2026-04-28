Independiente del Valle busca el liderato en Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

El Independiente del Valle visita este martes 28 de abril al Libertad por la tercera fecha de la Copa Libertadores, con el objetivo de afianzarse en el liderato del grupo H, donde suma cuatro puntos tras dos jornadas.

El equipo ecuatoriano comparte la cima con Rosario Central, luego de empatar sin goles en Argentina y vencer 3-1 a Universidad Central en Quito.

Libertad busca reaccionar en casa

El conjunto paraguayo llega en una situación complicada. Libertad es colista del grupo H y necesita ganar para seguir con vida en el torneo, tras caer en sus dos primeras presentaciones.

Además, el equipo afronta este compromiso sin su técnico Francisco 'Chiqui' Arce, quien renunció recientemente tras una campaña irregular en el torneo local.

Independiente del Valle llega en buen momento

El cuadro dirigido por Joaquín Papa atraviesa un presente positivo. Independiente del Valle combina buenos resultados en Libertadores y en la Liga Pro, donde pelea por el liderato, lo que refuerza su candidatura para avanzar a octavos de final.

El equipo ecuatoriano viene de vencer 3-1 a Universidad Central y mantiene un invicto en el grupo, lo que lo posiciona como uno de los favoritos de la zona.

Un duelo clave en Asunción

El partido se jugará en el estadio La Huerta, desde las 17:00 (hora de Ecuador), en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Independiente del Valle buscará consolidarse como líder del grupo H, mientras que Libertad intentará evitar una eliminación temprana en la Copa Libertadores.