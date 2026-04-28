¿A qué hora juega Deportivo Cuenca vs Recoleta por la Copa Sudamericana?

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Deportivo Cuenca visita a Recoleta por la fecha 3 de la Copa Sudamericana este martes 28 de abril, en un partido clave para sus aspiraciones internacionales. El encuentro se disputará desde las 19:30 (hora de Ecuador) en Asunción, Paraguay.

El conjunto morlaco llega a este compromiso tras una dura derrota 4-1 frente a Mushuc Runa en la LigaPro, resultado que refleja su irregular presente. Deportivo Cuenca acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos del torneo local, lo que aumenta la presión por conseguir un resultado positivo en el exterior.

Morlacos, trabajo intenso y diferenciado

Durante su preparación en Paraguay, el plantel se dividió en dos grupos. Los titulares del último encuentro realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio, mientras que el resto del equipo se enfocó en labores físicas y movimientos con balón en campo.

En cuanto al estado del plantel, no se reportan bajas médicas. Los 22 jugadores convocados están disponibles para el cuerpo técnico, lo que le permite al entrenador contar con todas sus piezas para este compromiso.

El partido se jugará en el estadio Defensores del Chaco, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol paraguayo. Enfrente estará Deportivo Recoleta, que suma dos puntos en la Copa Sudamericana y llega tras perder 2-1 ante Nacional en su liga local.

El equipo ecuatoriano intentará mejorar su rendimiento y sumar puntos que le permitan mantenerse en la pelea dentro del Grupo D del torneo continental.