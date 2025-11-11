Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de noviembre

Baja el precio de la gasolina en Ecuador respecto al mes de octubre

A partir del 12 de noviembre de 2025, entran en vigor los nuevos precios de los combustibles en todo el país. Este ajuste, que afecta a las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper, es parte del nuevo sistema de cálculo que toma en cuenta los costos internacionales de importación y los márgenes de ganancia de las empresas distribuidoras.

En comparación con el mes de octubre, cuando la gasolina Extra y Ecopaís se vendían a $2,911 por galón, en noviembre su precio bajará a $2,84, reflejando una reducción de 7 centavos.

Estos nuevos precios comenzarán a aplicarse a partir de las 00:00 horas del miércoles 12 de noviembre.

¿Cuál es el precio de la Súper?

Hasta el 11 de noviembre, la gasolina Súper mantiene un valor de $3,55 por galón. Se conoce que su precio también podría registrar una variación; sin embargo, aún no se ha oficializado la actualización.

¿Cuánto costará el diésel en noviembre?

El precio del galón del diésel se mantiene en $2,80.

A partir del 15 de diciembre, el precio del diésel bajará a $ 2,78 y mantendrá por dos meses. Volverá a bajar a partir del 15 de febrero a $2,70. Así lo informó el presidente de la República, Daniel Noboa, el pasado 22 de octubre.

