Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Se pronostica lluvias para el domingo 16 de noviembre en Ecuador.
Se pronostica lluvias para el domingo 16 de noviembre en Ecuador.canva

Consulta Popular en Ecuador: ¿Qué esperar del clima el 16 de noviembre?

INAMHI pronostica lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) activó este jueves 13 de noviembre de 2025 la alerta meteorológica número 61 debido al incremento en la actividad convectiva en diversas regiones del país.

Según el informe del INAMHI, se espera que las condiciones atmosféricas se deterioren en los próximos días, con cielos predominantemente nublados y tormentas en varias zonas de Ecuador.

RELACIONADAS

El pronóstico indica que, desde las 12:00 del miércoles 12 de noviembre hasta las 23:00 del domingo 16 de noviembre, fecha en que se llevará a cabo el Referéndum y la Consulta Popular, se presentarán lluvias de diversa intensidad en diversas regiones.

La gasolina baja de precio en Ecuador.

Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de noviembre

Leer más

Las lluvias afectarán principalmente el centro y el norte de la Costa, así como la Sierra y la Amazonía. De acuerdo con las autoridades meteorológicas, estas precipitaciones estarán acompañadas de condiciones climáticas inestables y de alta intensidad en algunas áreas.

Particularmente, en la Amazonía, se espera que las lluvias vengan acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. Este fenómeno puede generar condiciones de alto riesgo para las actividades al aire libre, sobre todo en las zonas donde se espera mayor intensidad de las lluvias y tormentas.

Recomendaciones

Las precipitaciones podrían dificultar el tránsito, por lo que se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones, especialmente durante el día de la consulta popular, cuando miles de ciudadanos acudirán a las urnas para participar de este evento cívico.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Personas privadas de libertad votan hoy en el Referéndum y Consulta Popular 2025

  2. Inés Manzano sorprende al alcalde de Guayaquil con un regalo del río Daule

  3. Consulta Popular en Ecuador: ¿Qué esperar del clima el 16 de noviembre?

  4. El proyecto de Muñoz para cerrar una vía divide opiniones en el norte de Quito

  5. ¿Renovación CNE en riesgo? Se "analizan" alertas de filtración de preguntas de examen

LO MÁS VISTO

  1. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de noviembre

  2. Incremento del salario mínimo en Ecuador 2026: todo lo que debes saber y proyecciones

  3. Noboa sobre el paso del IESS al MSP: "La atención no se altera, cambia la gestión"

  4. Jaime Nebot responde a Rafael Correa tras comentario sobre Pablo Muentes: Esto dijo

  5. Guayaquil avanza 76% en construcción de alojamientos para 200 militares

Te recomendamos