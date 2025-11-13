Consulta Popular en Ecuador: ¿Qué esperar del clima el 16 de noviembre?

Se pronostica lluvias para el domingo 16 de noviembre en Ecuador.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) activó este jueves 13 de noviembre de 2025 la alerta meteorológica número 61 debido al incremento en la actividad convectiva en diversas regiones del país.

Según el informe del INAMHI, se espera que las condiciones atmosféricas se deterioren en los próximos días, con cielos predominantemente nublados y tormentas en varias zonas de Ecuador.

El pronóstico indica que, desde las 12:00 del miércoles 12 de noviembre hasta las 23:00 del domingo 16 de noviembre, fecha en que se llevará a cabo el Referéndum y la Consulta Popular, se presentarán lluvias de diversa intensidad en diversas regiones.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #61l Desde la tarde del miércoles 12 hasta la noche del domingo 16 de noviembre se prevén lluvias de variada intensidad en el centro/norte de la Costa, Sierra y Amazonía

En la Amazonía las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y viento⛈️ pic.twitter.com/BGURAO7tAB — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) November 12, 2025

Las lluvias afectarán principalmente el centro y el norte de la Costa, así como la Sierra y la Amazonía. De acuerdo con las autoridades meteorológicas, estas precipitaciones estarán acompañadas de condiciones climáticas inestables y de alta intensidad en algunas áreas.

Particularmente, en la Amazonía, se espera que las lluvias vengan acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. Este fenómeno puede generar condiciones de alto riesgo para las actividades al aire libre, sobre todo en las zonas donde se espera mayor intensidad de las lluvias y tormentas.

Recomendaciones

Las precipitaciones podrían dificultar el tránsito, por lo que se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones, especialmente durante el día de la consulta popular, cuando miles de ciudadanos acudirán a las urnas para participar de este evento cívico.

