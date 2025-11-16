Consulta popular en Quito: baja afluencia inicial en el Colegio Montúfar

Baja afluencia en el inicio de la jornada en el Colegio Montúfar, uno de los recintos más grandes del sur de Quito

Ciudadanos acuden con baja afluencia al Colegio Montúfar en el inicio de la jornada de votación.

Pese a la llovizna, algunos ciudadanos comenzaron a movilizarse desde las 06:30 para votar en la consulta popular y referéndum en Quito. En el Colegio Nacional Montúfar, ubicado en la avenida Napo, en el sur de la ciudad, la presencia de votantes fue escasa pasadas las 07:00.

En este recinto electoral están registradas cerca de 20.000 personas. Marcelo Carrera, de 63 años, fue uno de los primeros en llegar y explicó que su motivación principal es desocuparse temprano para continuar con sus actividades diarias.

“Únicamente la obligación”: testimonios desde el recinto

Consultado sobre qué sentimiento lo mueve a participar en esta jornada, Carrera respondió: “Únicamente la obligación”. Añadió que no sabe si la situación del país cambiará, pues “todo está jodido”, aunque mantiene la esperanza de que “sirva de algo y mejore”.

Marcelo es sastre, padre de tres hijos y abuelo de tres nietos. Asegura que su mayor deseo es que Ecuador mejore, especialmente por el futuro de su familia.

A este recinto del sur de la capital los votantes llegan abrigados, con chompas y paraguas para resguardarse de la llovizna que marcó el inicio de la mañana.

Expectativas frente a la inseguridad y la economía

Diana Atamaint inaugura jornada electoral: “No existen tintas mágicas” Leer más

Juan Carrión, de 44 años, trabaja de forma independiente como sonidista y también acudió temprano. Dice tener esperanzas de que el país “salga adelante para que su familia esté mejor”.

Padre de un hijo, afirma que su principal preocupación es la inseguridad, aunque reconoce que, pese a las pocas oportunidades laborales formales, aún es posible emprender.

Cifras de participación en el país y la provincia

Este domingo 16 de noviembre, 13,9 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en la consulta popular y el referéndum. Solo en Pichincha están empadronados 2,4 millones de ciudadanos, de los cuales el 80 % vota en Quito.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ