Apawki Castro reacciona en X ante señalamientos del ministro del Interior sobre papeletas falsas en Esmeraldas.
Consulta popular: dirigente de Pachakutik denuncia presuntas anomalías en Cotopaxi

Dirigente de Pachakutik en Cotopaxi denuncia presuntas anomalías en recintos electorales y responde a señalamientos

A través de X, el director provincial de Pachakutik en Cotopaxi, Apawki Castro, denunció irregularidades en recintos electorales del cantón y pidió respeto por la voluntad popular. Posteriormente, reaccionó al tuit del ministro del Interior, quien informó sobre la detención de una persona en Esmeraldas por un presunto intento de ingresar papeletas falsas.

Castro utilizó su cuenta de X para denunciar la presencia de delegados de ADN “junto a los biombos del voto” en varios recintos electorales de la provincia, por lo que pidió transparencia en el proceso. Hizo un llamado directo a quienes, según él, estarían actuando por pago: “Pido que hagan prevalecer la voluntad popular, ganen limpiamente, nada más”.

Reacción del ministro del Interior ante presuntas papeletas falsas

El ministro del Interior, John Reimberg, informó por la misma red social sobre la detención de una persona en Tonchigüe, Esmeraldas, a quien se le atribuyó la supuesta intención de introducir papeletas falsas a favor de una opción en la consulta popular.

Ante esa publicación, Castro reaccionó con contundencia y calificó como “¡absurdo!” el señalamiento del ministro. En su respuesta pidió a ADN que “si quieren ganar, ganen limpiamente” y agregó que, a su juicio, el partido oficial “tiene todo el control electoral y económico” y “veedores pagados”. El dirigente acusó además a los gobernantes de constituir “la amenaza a la democracia”.

Diario Expreso buscó una respuesta a la denuncia realizada por Apawki Castro por parte de la delegación provincial del CNE, pero hasta el momento no ha sido atendido este requerimiento.

