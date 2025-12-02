"¿Qué pasó con el resto del dinero?": Luque amenaza a Aguiñaga sobre el Quinto Puente

El ministro advirtió de terminar el contrato con la Prefectura del Guayas y la señaló de tener un "contratista preferido"

La disputa por el Quinto Puente pasó de los micrófonos a los documentos legales. Ayer, 1 de diciembre de 2025, Marcela Aguiñaga acusaba al Gobierno de desinformación y falta de pagos. Pero este martes 2 de diciembre, el ministro de Transporte e Infraestructura (MIT), Roberto Luque, respondió al estilo de auditoría pública en X (antes Twitter) que deja a la Prefectura del Guayas contra las cuerdas.

Advertencias y cuentas que no tratan

Luque no solo desmintió la falta de recursos, sino que lanzó una acusación grave sobre el manejo de los fondos y advirtió, con la cláusula del contrato en mano, que el Gobierno está "más que listo" para rescindir el convenio si las inconsistencias continúan. "No nos haga pensar que nos hemos equivocado al seleccionar nuestro socio estratégico", sentenció el funcionario.

El eje del contraataque gubernamental son las cifras reportadas por la propia Prefectura. Luque adjuntó a su comunicado una parte del Informe Bimestral No. 4 (con corte al 31 de octubre de 2025), firmado por funcionarios de la Prefectura, donde se detalla un monto planillado de $19.474.181,28.

Pero el Gobierno asegura que ya desembolsó $35 millones de anticipo. El señalamiento del Ministro fue directo: "Usted demuestra desconocimiento al expresar que necesita más recursos cuando no ha desembolsado todo lo que el Gobierno le ha transferido. La pregunta sería ¿Qué pasó con el resto del dinero?".

Además, para desvirtuar la supuesta asfixia económica, Luque mostró un comprobante de pago fechado el 19 de noviembre de 2025 por otros $10 millones, aumentando la liquidez a una obra que, según Aguiñaga, estaba por paralizarse.

"Su contratista preferido"

El tono del ministro subió al cuestionar la relación de la Prefecta con la empresa constructora. "¿Los $35MM entregados... fue transferido íntegramente a su contratista preferido según sus propias declaraciones?", inquirió Luque, sembrando dudas sobre la fiscalización de la obra.

El funcionario exigió respuestas técnicas sobre puntos críticos como el puente Mojahuevo y el puente sobre el Río Bulu Bulu, preguntando cuántos pilotes se han ejecutado realmente.

Finalmente, Luque adjuntó una imagen del convenio, resaltando la cláusula de Terminación Unilateral por incumplimiento. "Si quiere finalizar la obra e incumplir el convenio, nosotros estamos más que listos para hacerlo respetar", advirtió, dejando claro que el Gobierno Nacional podría retirar la delegación de la competencia si la disputa escala.

