Al aeropuerto de Guayaquil llegaron ecuatorianos deportados por Estados Unidos.
El cargamento venía en maletas de pasajeros provenientes de Madrid y fue detectado tras el escáner de rayos X.Archivo Expreso.

Joyas sin declarar por $ 77.000 son detectadas en el aeropuerto de Guayaquil

Controles aduaneros permitieron detectar un cargamento de joyas. Las piezas viajaban en equipajes procedentes de Europa

El intento de ingreso de un cargamento de joyas sin declarar encendió las alertas de la Aduana en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. La detección se dio durante los controles habituales a pasajeros que arribaban desde Europa.

estafa en cuenca

Alerta estafa: SENAE explica cómo funciona engaño del ‘remate de mercancía’ en Cuenca

Leer más

Según informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) el pasado 13 de diciembre, las piezas fueron halladas en los equipajes de dos ciudadanos que llegaron al país en un vuelo procedente de Madrid. Al pasar por los escáneres de rayos X, el contenido llamó la atención del personal aduanero, que dispuso una revisión física más exhaustiva, según detalló la entidad en un comunicado. 

(Lo invitamos a leer: Niños con enfermedades raras sin medicinas, pese a sentencias

¿Qué tipo de joyas fueron halladas? 

Durante el aforo se encontraron aretes, cadenas, pulseras y anillos elaborados en plata y adornados con piedras semipreciosas. Varias de las joyas incluso conservaban etiquetas de precio, lo que reforzó la presunción de un ingreso con fines comerciales sin cumplir los procedimientos establecidos.

Joyas incautadas aeropuerto de Guayaquil
Estas son algunas de las joyas que fueron incautadas en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.Cortesía

El valor estimado del cargamento asciende a aproximadamente $ 77.000, monto que supera ampliamente el límite permitido para el ingreso de mercancías como equipaje personal sin declaración aduanera.

(Le puede interesar leer: Justicia adelanta juicio del caso Triple A: nueva fecha cae en plena Navidad

El SENAE señaló que el caso se encuentra en proceso de verificación, mientras se completa el conteo total de piezas y el peso del material incautado. La entidad recordó que el ingreso de bienes al país debe realizarse mediante el Formulario de Registro Aduanero, conforme a la normativa vigente, para evitar sanciones y la aprehensión de la mercancía.

