estafa en cuenca
Imagen referencial. Circula en redes sociales mensajes con estafas sobre remate de mercadería en la Senae.CLAUDIA PAZAN

Alerta estafa: SENAE explica cómo funciona engaño del ‘remate de mercancía’ en Cuenca

La estafa es uno de los delitos más comunes que ocurren en diciembre debido a las compras navideñas

Una nueva modalidad de estafa circula en Cuenca. Se trata de un supuesto remate de mercadería a cardo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). La institución alerta de falso a dicha actividad.

A través de una publicación en su cuenta de X, la Senae informó que “la Aduana del Ecuador no vende ni remata mercancías” y puntualiza que la información que circula en la capital azuaya se trataría de una estafa.

“En Cuenca, personas inescrupulosas están usando el nombre de Senae para estafar”, puntualiza la publicación de la institución.

Modalidad de estafa

Se trataría de un mensaje que circula a través de grupos de WhatsApp y con el cual los estafadores, utilizando el nombre y el logo de la institución, ofrecen un supuesto catálogo de mercancías en remate, incluyendo vehículos.

Además, la institución añadió en su publicación una imagen de una cuenta de redes sociales fraudulenta con la que se estaría promocionando una camioneta inexistente.

María Ángeles Palacios, intendenta de policía del Azuay, informó que en la primera semana de diciembre recibieron al menos 10 denuncias de estafas por compras a través de redes sociales. “Damos mucha información por redes sociales y no todos son legales. Estamos expuestos a personas inescrupulosas”, puntualizó la funcionaria.

