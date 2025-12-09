Alerta estafa: SENAE explica cómo funciona engaño del ‘remate de mercancía’ en Cuenca

La estafa es uno de los delitos más comunes que ocurren en diciembre debido a las compras navideñas

Imagen referencial. Circula en redes sociales mensajes con estafas sobre remate de mercadería en la Senae.

Una nueva modalidad de estafa circula en Cuenca. Se trata de un supuesto remate de mercadería a cardo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). La institución alerta de falso a dicha actividad.

A través de una publicación en su cuenta de X, la Senae informó que “la Aduana del Ecuador no vende ni remata mercancías” y puntualiza que la información que circula en la capital azuaya se trataría de una estafa.

“En Cuenca, personas inescrupulosas están usando el nombre de Senae para estafar”, puntualiza la publicación de la institución.

🚨 ¡Atención, ciudadanía!

La Aduana del Ecuador no vende ni remata mercancías. ❌



En Cuenca, personas inescrupulosas están usando el nombre de #SENAE para estafar.

⚠️ ¡No te dejes engañar!



Denuncia cualquier intento de fraude.#AlertaEstafas#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/PCnaxMc6Pi — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) December 8, 2025

Modalidad de estafa

Se trataría de un mensaje que circula a través de grupos de WhatsApp y con el cual los estafadores, utilizando el nombre y el logo de la institución, ofrecen un supuesto catálogo de mercancías en remate, incluyendo vehículos.

RELACIONADAS Contratos del Municipio de Cuenca salpicados de irregularidades

Rutas y horarios: El alumbrado navideño imperdible en Cuenca y sus iglesias Leer más

Además, la institución añadió en su publicación una imagen de una cuenta de redes sociales fraudulenta con la que se estaría promocionando una camioneta inexistente.

María Ángeles Palacios, intendenta de policía del Azuay, informó que en la primera semana de diciembre recibieron al menos 10 denuncias de estafas por compras a través de redes sociales. “Damos mucha información por redes sociales y no todos son legales. Estamos expuestos a personas inescrupulosas”, puntualizó la funcionaria.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!