Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Exjuez del Consejo de la Judicatura
La justicia ecuatoriana sanciona a exautoridades judiciales por fallos emitidos de forma irregularILUSTRACIÓN REFERENCIAL

Exjuez condenado por indulto irregular ligado a decreto de Guillermo Lasso

El exfuncionario recibió 40 meses de prisión por conceder ilegalmente un indulto presidencial

El exjuez de Garantías Penitenciarias, Patricio Vidal Campaña, fue condenado a 40 meses de prisión por el delito de prevaricato. La sentencia se dictó en audiencia de procedimiento abreviado en Guayas, luego de que se comprobara que otorgó de manera irregular un indulto presidencial a un condenado por delincuencia organizada.

RELACIONADAS

La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó pruebas que confirmaron su responsabilidad como autor directo. Además, la Corte Provincial de Justicia dispuso el pago de una multa de 12 salarios básicos ($ 5.640) y una reparación integral de $12.000 a favor del Consejo de la Judicatura (CJ), reconocido como víctima en este proceso.

Indulto presidencial bajo la lupa

El caso se relaciona con el Decreto Ejecutivo 265, firmado por Guillermo Lasso el 22 de noviembre de 2021. Ese decreto otorgaba beneficios a personas privadas de la libertad con enfermedades graves o terminales, pero excluía a quienes enfrentaban condenas por delitos como delincuencia organizada.

Pese a estas restricciones, Vidal favoreció a Miguel Ledesma Moreira , quien cumplía una condena de tres años y siete meses por delincuencia organizada y no tenía aún sentencia ejecutoriada. Por este motivo, el presidente Daniel Noboa derogó varios decretos emitidos por su antecesor en enero de este año.

RELACIONADAS

Sentencia irregular y pruebas presentadas

La fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria Escobar, detalló que el 18 de diciembre de 2024, el exjuez se negó a otorgar el indulto; sin embargo, el 15 de enero de 2025 lo concedió, contrariando lo dispuesto por la normativa vigente.

Como evidencia, Fiscalía presentó la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Garantías Penales, que declaró al Ledesma como autor directo de delincuencia organizada, además de la providencia que confirmaba que su proceso aún estaba en etapa de apelación.

Reducción de pena y reparación inmaterial

Senescyt

Senescyt explica cómo conocer tu puntaje de evaluación para estudios tecnológicos

Leer más

Al aceptar su participación en el delito de prevaricato, el exjuez se acogió al procedimiento abreviado previsto en el artículo 635 del Código Integral Penal (COIP). Esto le permitió una reducción de hasta un tercio de la pena mínima contemplada por la Ley.

Adicionalmente, como parte de la reparación inmaterial, Vidal deberá producir un video institucional para el CJ, en el que explique las consecuencias legales de sus actos, tomando su propio caso como ejemplo. Dicho material se difundirá en la página web de esa entidad.

Para leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Reproducción asistida: Guayaquil suma una nueva clínica

  2. La Virgen de El Cisne será proclamada 'Generalísima' al llegar a Loja el 20 de agosto

  3. Christian Cueva se defiende tras denuncias de fiesta en Samborondón

  4. El rol de los vecinos en embellecimiento de fachadas en Guayaquil: ¿Cómo participar?

  5. “Ya no le sigan robando la salud al pueblo”: Guschmer responde a Luisa González

LO MÁS VISTO

  1. IESS pide a jubilados y afiliados actualizar datos: guía para hacerlo en línea

  2. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  3. Marcela Aguiñaga contra los monstruos del correísmo

  4. Productos estrella de Ecuador tendrán cero porcentaje de arancel en EE. UU.

  5. Pintura de fachadas en Guayaquil: ¿cuál es la sanción para quienes incumplan?

Te recomendamos