Recaudación tributaria en Ecuador crece: ¿Qué causa el alza sostenida del SRI?

Hasta julio, la recaudación alcanzó USD 12.586 millones, con un aumento del 2% respecto a 2024

La recaudación tributaria en Ecuador llegó a $12.586 millones hasta julio de 2025, según el boletín NAC-COM-25-038. Esto representa un cumplimiento del 102,2% de la meta anual y un incremento de $246 millones frente al mismo período del año pasado.

RELACIONADAS Senescyt explica cómo conocer tu puntaje de evaluación para estudios tecnológicos

Este resultado se logró sin depender de contribuciones temporales, lo que refleja la eficiencia de los controles y procesos de fiscalización implementados, que permitieron recaudar más sin necesidad de crear nuevos impuestos.

Crecimiento en impuestos clave

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), hasta julio se recaudaron $6.251 millones, un aumento del 10,1% frente a 2024. Este incremento se atribuye a un mayor volumen de ventas, que hasta junio alcanzó los $123.890 millones, con un crecimiento del 7% interanual.

Por su parte, el Impuesto a la Renta sumó $ 4.182 millones, mientras que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) aportó $ 728 millones hasta julio de 2025.

Lea también: Cámara Ecuatoriano-Panameña busca excluir a Panamá de la lista de paraísos fiscales

A las puertas del estiaje 2025, Ecuador enfrenta una mezcla de temores y promesas oficiales. Los recientes apagones, incluso por incidentes fortuitos, avivan la memoria de crisis pasadas y empujan a los ciudadanos a buscar alternativas.



¿Regresan los cortes? 👉… pic.twitter.com/e4I45wYrUJ — Diario Expreso (@Expresoec) August 15, 2025

Estrategias de control y fiscalización

Ecuador y Corea firman acuerdo sanitario en pesca y acuicultura: ¿de qué se trata? Leer más

El uso de herramientas tecnológicas y estrategias de control tributario han sido determinantes para mantener la recaudación en niveles sostenidos. Esto permitió sostener los ingresos incluso sin ingresos extraordinarios como los registrados en 2024.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO