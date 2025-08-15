Expreso
Ecuador recaudó $6.251 millones por IVA entre enero y julio de 2025ILUSTRACIÓN REFERENCIAL

Recaudación tributaria en Ecuador crece: ¿Qué causa el alza sostenida del SRI?

Hasta julio, la recaudación alcanzó USD 12.586 millones, con un aumento del 2% respecto a 2024

La recaudación tributaria en Ecuador llegó a $12.586 millones hasta julio de 2025, según el boletín NAC-COM-25-038. Esto representa un cumplimiento del 102,2% de la meta anual y un incremento de $246 millones frente al mismo período del año pasado.

Este resultado se logró sin depender de contribuciones temporales, lo que refleja la eficiencia de los controles y procesos de fiscalización implementados, que permitieron recaudar más sin necesidad de crear nuevos impuestos.

Crecimiento en impuestos clave

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), hasta julio se recaudaron $6.251 millones, un aumento del 10,1% frente a 2024. Este incremento se atribuye a un mayor volumen de ventas, que hasta junio alcanzó los $123.890 millones, con un crecimiento del 7% interanual.

Por su parte, el Impuesto a la Renta sumó $ 4.182 millones, mientras que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) aportó $ 728 millones hasta julio de 2025.

Estrategias de control y fiscalización

El uso de herramientas tecnológicas y estrategias de control tributario han sido determinantes para mantener la recaudación en niveles sostenidos. Esto permitió sostener los ingresos incluso sin ingresos extraordinarios como los registrados en 2024.

