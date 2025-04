Ministro Luque: “Creí en la palabra de la prefecta; hoy tengo más dudas que certezas”

Pronto se cumplirán tres semanas del colapso del puente de Daule, un hecho que dejó víctimas y marcó un distanciamiento entre la Prefectura del Guayas y el Gobierno central. En diálogo con EXPRESO, el ministro Roberto Luque aborda este caso, el futuro del puente Vicente Rocafuerte, la reciente clausura de los radares en Guayaquil y la relación con el Municipio que lidera Aquiles Álvarez.

P: Han pasado 19 días desde la tragedia de Daule. Se ha escuchado mucho del caso, que la información se entregó, que no ha sido así, la concesionaria ha hablado, ¿pero cuál es el siguiente paso que dará?

Primero, nuestra solidaridad con las víctimas y todos los afectados. Como ministro manejé un llamado a la prudencia, cautela, responsabilidad de no adelantar hipótesis. Desafortunadamente, este no ha sido el caso de la Prefectura y la concesionaria, que están claramente alineados y manejan una única hipótesis deslindando responsabilidad y atacando un tema de sobrepeso, cuando no existe ni una evidencia física en sitio ni documental en donde se haya prevenido que lo que sucedió hace 19 días no pueda pasar. Ahora le quieren echar la culpa y han denunciado a los transportistas, la empresa Conorte. Vamos a contratar una auditoría forense, pero la parte documental me deja preocupado. Hemos recibido la información y créame que es un informe de 8 páginas, sin firmas de responsabilidad, sin fecha, sin antecedentes, objetivos... Esto es tal cual como cuando uno va al baño público y ve el registro (de) que se ha limpiado, pero sabe que está sucio; así nos ha enviado la Prefectura la información. Me sorprende que en lugar de exigirle a la concesionaria, que lleva 25 años, estén completamente alineados.

¿Actualmente no ha tenido un acercamiento con la prefecta Marcela Aguiñaga?

Este tema nos tiene un poco distantes porque, evidentemente, es un tema que ha causado de lado y lado posturas radicalmente opuestas.

Hubo un quiebre.

Para ser franco, yo creí en la palabra de la prefecta, de que se habían hecho los trabajos que me dijo que se habían ejecutado. Hoy tengo más dudas que certezas. No por ella. Ella no es técnica y, seguramente, no sabe qué es lo que implica un programa de mantenimiento, no tiene por qué saberlo; pero créame que cuando uno ve la información, donde solo hay inspecciones visuales y un formato en donde no está sucediendo absolutamente nada, informe de antecedentes, objetivos, pruebas de calidad, de ultrasonido, tensión en los cables, entonces todo el paquete de cosas, entre la narrativa al inicio, luego acciones legales y vocerías, nos deja a nosotros como ministerio muchas más dudas que certezas.

Ante esto, ¿entablará una acción legal o se limitará a la auditoría?

Mire, estamos haciendo exigencias de pedido de información que el convenio nos asiste. Estamos haciendo toda una auditoría a nivel interno de los documentos que tenemos para en un análisis legal y técnico también tomar decisiones. Me preocupa que estén enviando información que técnicamente deja mucho que desear, sobre todo para el alcance que tiene una Prefectura, que tiene vías delegadas donde se cobran bastantes peajes.

¿Cuándo hay un enlace final para este caso?

Vamos a hacer un peritaje, contratar a una empresa experta en peritajes que se demorará cerca de 30 días a 45 días y dará un primer informe. Y de ahí, seguramente unos análisis adicionales para un segundo informe.

Lo que sí es cierto es el mal estado del puente Vicente Rocafuerte, que conecta Guayaquil con Daule.

Sí.

¿Pero cuándo darán mantenimiento? La ciudadanía no quiere verse reflejada en el mismo caso.

No tiene el riesgo que tenía el otro, lo puedo aseverar.

¿Pese a que hay 10 pilotes en mal estado?

Son 10 pilotes de 87 que tienen deficiencias, por choques entre barcaza y pilote. Esos pilotes van a ser intervenidos esta semana. Lo que vamos a hacer es encofrado y reponer la sección que tuvo cuando se construyó el puente. Vamos a dejar el puente como fue construido originalmente. Para temas sísmicos hay que hacer un serio estudio.

Hablemos de Guayaquil. Hace poco clausuraron algunos radares. ¿Por qué ahora?

Como Gobierno no estamos en contra del dispositivo. Lamentablemente, dos errores no hacen un acierto y en este país se dio carta abierta a compañías de los radares para que en contubernio con Municipios y la anterior CTE hagan convenios tripartitos en donde el privado ponía la inversión, el equipo, software, recaudaban, y hacían toda la cadena. Eso lo cortamos, esos son los GAD tipo B. (En) Los GAD tipo A nos dimos cuenta de que los radares estaban siendo calibrados por las propias empresas fabricantes.

¿Se refiere a Guayaquil?

Guayaquil, Quito, Manta, Durán, Babahoyo, Quevedo.

¿Notificó solamente en la vía a la costa?

No, todos los radares de Guayaquil. (Queremos) Que la calibración sea (hecha) por un ente externo, no alguien que sea juez y parte, y lo mínimo que deberíamos garantizar como Estado es que sean calibrados técnicamente con estándares internacionales. Esa es nuestra resolución y resulta que nadie la estaba cumpliendo en los plazos y empezamos a clausurar radares.

¿Y si no ocurre eso?

Lo clausuraremos. Tienen que cumplir la normativa. Lo que dije sobre el Municipio de Guayaquil más bien fue algo correcto: primera vez que un alcalde toma la postura de más que sea pegar un sticker y decir ‘estamos cumpliendo’. No lo decía ni jocosa ni sarcásticamente, y el alcalde Álvarez fue el único que puso un sello. Claro, creo que fue (más) un tema más político de quererse llevar el mérito de los radares que un tema certero que hubieran hecho, porque fue el mismo día que los clausuramos.

La vía a Salinas está manejándose bien. En las lluvias hubo un problema con ciertas cunetas, que se están arreglando. Ministro de Transporte

Ahora que tocó el tema con el alcalde, ¿por la parte del Gobierno no se ha politizado? Se han mantenido roces con Cultura, con Finanzas... El alcalde denuncia que le deben $100 millones. ¿Qué opina?

Sinceramente, creo que no. Desde mi gestión, el alcalde varias veces mencionó el tema del Quinto Puente, donde el impasse nunca fue con el alcalde, fue con el Gobierno anterior. Ese tema está zanjado. Mientras se ponga el país en frente, podemos trabajar.

Sobre la vía Guayaquil-Machala, ¿qué sucede?, ¿en qué estado se encuentra?

Es una de las concesiones que tiene el Ministerio que en peor estado están, porque se firmó un contrato lesivo para el Estado y en todas las renegociaciones se han firmado cláusulas reformatorias que son incluso más lesivas que el contrato original, y en ese sentido se han dado una serie de irregularidades y tomamos la medida de intervenir. Producto de esa intervención se tiene que hacer una auditoría a los temas financieros de la concesión, y por otro lado, unos temas contractuales, para por fin meter maquinaria, sobre todo en la zona de El Guabo, que debió haberse terminado hace mucho tiempo, 6,7 km, cuando se firmó en 2016, y ya perdí la cuenta de los millones de dólares que se han gastado.

