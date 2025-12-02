Quinto Puente: Aguiñaga frena la pelea y pide reunión urgente a Luque

La prefecta respondió al ministro asegurando que sus datos son incorrectos. "No nos detengamos en dimes y diretes", dijo.

Aguiñaga y Luque, cuando acordaron trabajar en conjunto por la construcción de las vías del Quinto Puente.

Tras la amenaza del Gobierno de terminar unilateralmente el contrato del Quinto Puente, la prefecta Marcela Aguiñaga optó por bajar la tensión. En lugar de confrontar los documentos expuestos por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, la funcionaria lanzó una invitación al diálogo para evitar que la obra se paralice.

"No más dimes y diretes"

A través de su cuenta de X, Aguiñaga desestimó las acusaciones sobre el manejo de los fondos, aunque sin presentar (por ahora) descargos documentales en la red social. "Ministro, la información que le han entregado no es correcta", escribió.

Frente a los cuestionamientos de Luque sobre la fiscalización al "contratista preferido" de Prefectura y el avance de los pilotes en zonas estratégicas, Aguiñaga propuso trasladar la discusión de las redes a una mesa técnica.

"Para no detenernos en estos dimes y diretes, lo invito a reunirnos para revisar avances y las trabas existentes", planteó la prefecta. Sin embargo, dejó en entredicho que dichas trabas "no provienen de esta Prefectura".

Las palabras de Luque

El Gobierno, a través de Luque, aseguró que desembolsó $35 millones de anticipo. Luego vino la pregunta del Ministro, que fue directa y política: "Usted demuestra desconocimiento al expresar que necesita más recursos cuando no ha desembolsado todo lo que el Gobierno le ha transferido. La pregunta sería ¿Qué pasó con el resto del dinero?".

Además, Luque resaltó la cláusula de Terminación Unilateral por incumplimiento. "Si quiere finalizar la obra e incumplir el convenio, nosotros estamos más que listos para hacerlo respetar", advirtió, dejando claro que el Gobierno Nacional podría retirar la delegación de la competencia.

Ministro, la información que le han entregado no es correcta. Para no detenernos en estos dimes y diretes, lo invito a reunirnos para revisar avances y las trabas existentes (que no provienen de esta Prefectura). @PrefGuayas seguirá obrando para que una obra estratégica para el… https://t.co/9DnK43orjB — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) December 2, 2025

Con esta respuesta, Aguiñaga quiere proteger la continuidad del proyecto, asegurando que la Prefectura del Guayas "seguirá obrando" para que esta infraestructura estratégica no se detenga. Ahora, la decisión está en la cancha del Ministerio: aceptar la reunión o ir pensando en ejecutar la cláusula de cancelación, como mencionaron.

