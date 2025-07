Quinto Puente: ¿A quiénes les expropian y cuánto pagan? El MTOP elude responder

Agendar una entrevista con Roberto Luque, ministro de Obras Públicas y Transporte (MTOP), sobre las expropiaciones y los avances en la construcción del denominado Quinto Puente ha sido complicado. El 3 de junio de 2025 se solicitó, vía correo electrónico, una entrevista, pero hasta el cierre de esta edición no fue concedida.

Ese mismo día, EXPRESO también se comunicó, mediante mensajería instantánea, con el director de Comunicación del MTOP, Wladimir Tocain, para ponerlo al tanto de la solicitud. En el correo se pidió, además, información sobre las expropiaciones: ¿cuántas hectáreas y a quiénes pertenecen?, ¿qué GAD estarían a cargo de estas actividades? y ¿cuáles fueron los motivos del cambio de diseño del puente?

Tocain respondió que “ya estamos preparando la información. Respecto a la entrevista, la agenda del ministro está apretada, ya que tiene un viaje internacional. No creo que se pueda”. Luque viajó junto con la comitiva presidencial a Corea.

Indisponibilidad de agenda

Por ello, se le solicitó coordinar una entrevista con el viceministro, pero Tocain afirmó que “viajan juntos”. “A su retorno podría ser, la siguiente semana”, es decir, a partir del 16 de junio.

El 4 de junio, el MTOP envió información sobre las expropiaciones, pero únicamente correspondiente a los tramos 4 y 5; no así de los tres primeros tramos. Ante el envío incompleto, el 7 de junio se reiteró el pedido: “Ayúdenos con la información sobre las expropiaciones que se harán en los otros tramos (1, 2 y 3): extensiones y a quiénes pertenecerían esos predios. Adicionalmente, ¿cuánto es el monto que se prevé para este fin?”. También se insistió en obtener una entrevista con el vocero.

Dos semanas después, el 16 de junio, EXPRESO volvió a contactar al director de Comunicación del MTOP. El correo enviado el 7 de junio no había sido leído. “¿Cuándo me enviaste el correo? Mmm... ya, ya lo encontré. Me lo enviaste un sábado. Ya lo vi (sic)”, respondió Tocain. El 17 se reiteró el pedido, pero no hubo respuesta.

Falta de acceso a información pública

El 18, al ser consultado nuevamente, Tocain dijo: “El ministro tiene llena su agenda esta semana”. En cuanto a la posibilidad de entrevistar al viceministro, expresó: “No me confirman aún si él puede ser vocero sobre este tema. La otra semana parece que viaja con el SP (señor presidente). En verdad, no es por no darte la entrevista. No está saliendo a ningún medio por su agenda”.

El 20 de junio se le consultó por las respuestas solicitadas vía correo electrónico. Tocain afirmó: “Me he demorado en enviarte la información porque hay algunos estudios que están en revisión, o eso me dicen (...)”.

Información. El MTOP es el organismo que deberá fijar los precios de las expropiaciones, incluidos los terrenos de los familiares de Daniel Noboa.

