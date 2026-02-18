Expreso
Barcelona SC
Barcelona SC inicia de local su participación en la fase previa de la Copa Libertadores 2026.MIGUEL CANALES

Sigue EN VIVO Barcelona SC vs. Argentinos Juniors | Fase Previa 2 Copa Libertadores

En el estadio Monumental de Guayaquil se juega el partido de ida del torneo Conmebol

Barcelona SC recibe a Argentinos Juniors en el partido de ida de la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores 2026, con la misión de sacar ventaja en el estadio Monumental de Guayaquil y dar el primer golpe en la serie.

(Le puede interesar: Benfica respalda a Prestianni y niega racismo en contra de Vinicius Jr)

El compromiso está programado para este miércoles 18 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), y marcará el estreno internacional del Ídolo del Astillero en la presente edición del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Alineaciones confirmadas de Barcelona SC y Argentinos Juniors

RELACIONADAS

Sigue el minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

Opción de relato EN VIVO Barcelona SC vs Argentinos Juniors

