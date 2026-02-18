Sigue EN VIVO Barcelona SC vs. Argentinos Juniors | Fase Previa 2 Copa Libertadores

En el estadio Monumental de Guayaquil se juega el partido de ida del torneo Conmebol

Barcelona SC inicia de local su participación en la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

Barcelona SC recibe a Argentinos Juniors en el partido de ida de la segunda fase de clasificación de la Copa Libertadores 2026, con la misión de sacar ventaja en el estadio Monumental de Guayaquil y dar el primer golpe en la serie.

El compromiso está programado para este miércoles 18 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), y marcará el estreno internacional del Ídolo del Astillero en la presente edición del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Alineaciones confirmadas de Barcelona SC y Argentinos Juniors

Sigue el minuto a minuto del partido de Copa Libertadores

Opción de relato EN VIVO Barcelona SC vs Argentinos Juniors

