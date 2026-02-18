Benfica respalda a Prestianni y niega racismo en contra de Vinicius Jr

El club defiende al argentino mientras la UEFA investiga el incidente con el extremo del Real Madrid

El Benfica negó actos de racismo y expresó su respaldo al futbolista argentino Gianluca Prestianni, luego de que la UEFA anunciara la apertura de una investigación por un presunto episodio discriminatorio ocurrido en el reciente encuentro frente al Real Madrid, correspondiente a la UEFA Champions League.

A través de un comunicado oficial, el club portugués aseguró que afronta las diligencias “con total espíritu de colaboración, transparencia y apertura”, y manifestó su disposición a esclarecer los hechos. En dicho comunicado, la institución reafirmó de forma “clara e inequívoca” su compromiso en la defensa de los valores de igualdad, respeto e inclusión, principios que consideran "fundacionales".

Asimismo, lamentó la “campaña de difamación” contra Prestianni y reiteró que confía plenamente en la versión presentada por el argentino, cuya conducta "siempre se ha caracterizado por el respeto hacia rivales, instituciones y los valores que definen la identidad del Benfica". Además que en las redes sociales del club subieron una publicación respaldando al futbolista argentino.

Por su parte, Gianluca Prestianni utilizó su cuenta oficial de Instagram para rechazar las acusaciones y negar cualquier conducta racista hacia Vinícius Júnior. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, afirmó el futbolista argentino en una historia subida, horas después del partido. Además de lamentar las "amenazas" que recibió por parte de jugadores del Real Madrid tras el incidente.

Investigación UEFA

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo presidido por Aleksander Čeferin, anunció oficialmente la apertura de una investigación para esclarecer lo sucedido durante el partido disputado entre el Benfica y el Real Madrid.

Según el comunicado del ente, se designó a un Inspector de Ética y Disciplina para analizar específicamente las denuncias de comportamiento discriminatorio, en el marco de una posible infracción al Reglamento Disciplinario.

Los hechos habrían ocurrido alrededor del minuto 50 del encuentro, después de que Vinícius Júnior anotara con un disparo colocado y celebrara junto al banderín de córner, lo que generó una reacción airada de parte de la afición local.

Posteriormente, el brasileño fue encarado por Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras le hablaba. De inmediato, Vinícius se dirigió al árbitro Letexier para denunciar que había sido llamado “mono”. Por lo que de manera inmediata, el colegiado activó el protocolo antirracismo de la UEFA y el partido se detuvo durante aproximadamente once minutos.

El proceso contempla un análisis de los informes arbitrales y del delegado del partido, así como la toma de declaraciones a los futbolistas implicados y a posibles testigos. El artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA establece sanciones severas en caso de comprobarse conductas discriminatorias, que pueden incluir suspensiones de al menos diez partidos u otras medidas disciplinarias.

