Elecciones FEF: Estos son los integrantes de la lista de Esteban Paz

Esteban Paz participará como candidato presidencial de la (FEF) en las elecciones programadas para el 17 de marzo de 2026

La contienda por la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol suma nuevos capítulos con la confirmación de la lista encabezada por Esteban Paz. El dirigente presentó un equipo conformado por representantes de clubes, asociaciones provinciales y referentes del balompié nacional, en una propuesta que combina experiencia administrativa, gestión institucional y representación del fútbol femenino y formativo. Entre los nombres que acompañan a Paz constan:

Darwin Palacios

Carlos Estrada

Rafael Verduga

Karina Chango

Nathaly Villavicencio

Fernanda Vásconez

Antonio Valencia

Iván Mendoza

Darwin Palacios es el fundador de Orense Sporting Club, institución de la provincia de El Oro que ha logrado consolidarse en la Serie A. Palacios es considerado una figura clave en la estructura del club y actualmente ocupa la vicepresidencia, mientras que la presidencia está a cargo de su esposa, la ingeniera Martha Romero de Palacios. Su experiencia en la creación y fortalecimiento institucional de Orense es uno de los principales avales que aporta a la lista.

Desde Manabí se suma Carlos Estrada, quien fue reelecto presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Manabí para el período 2026-2030. Su designación se dio con un amplio respaldo: obtuvo 17 de los 25 votos posibles, superando a Pedro Cedeño, presidente de Juventud Italiana. Este resultado evidenció su peso dirigencial en la provincia y su capacidad de articulación con los clubes afiliados.

En el ámbito administrativo también destaca Rafael Verduga, quien formó parte del directorio de Barcelona Sporting Club durante las presidencias de José Francisco Cevallos y Carlos Alfaro Moreno. Su experiencia en el manejo financiero es uno de sus principales fuertes, área en la que cumplió funciones clave dentro del “Ídolo del Astillero”, aportando en la planificación económica y control presupuestario.

La lista también resalta por la presencia de Karina Chango, actual vicepresidenta de Mushuc Runa Sporting Club. Reconocida como la primera mujer indígena en formar parte de la dirigencia de un club profesional en el país, Chango representa un hito en la inclusión dentro del fútbol ecuatoriano.

Otra figura relevante es Nathaly Villavicencio, expresidenta de Club Deportivo Cuenca, institución histórica de la provincia del Azuay. Su paso por la dirigencia del club morlaco le permitió adquirir experiencia en la administración deportiva y en la gestión institucional de un equipo de primera división.

El fútbol femenino tendrá representación con Fernanda Vásconez, fundadora y presidenta de Club Ñañas. La dirigente quiteña, además, fue futbolista profesional y cerró su carrera en el mismo club que creó, convirtiéndose en una de las impulsoras del desarrollo del balompié femenino en el país.

Entre los nombres de mayor reconocimiento público figura Antonio Valencia, excapitán y referente de la selección ecuatoriana, quien actualmente es propietario del club AV25. Valencia fue uno de los primeros en hacer pública su incorporación al equipo de trabajo de Paz, a través de un video difundido en sus redes sociales, mostrando su respaldo al proyecto.

Completa la nómina Iván Mendoza, quien se desempeñó como presidente de Guayaquil City entre 2019 y 2022, periodo tras el cual renunció por motivos profesionales, ya que ejerce como médico especializado en cirugía general.

Elecciones presidenciales de la FEF

Las elecciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol se realizarán el próximo 17 de marzo, mientras que el plazo para la inscripción oficial de candidaturas vence este miércoles 18 de febrero. Las listas interesadas deben presentar toda la documentación habilitante hasta esa fecha, trámite que, según se informó, ya cumplió Esteban Paz.

La jornada electoral se desarrollará desde las 11:00 en la sede de la institución, ubicada en la avenida de las Aguas y calle Alianza, en el norte de Guayaquil, en un proceso que definirá el rumbo administrativo del fútbol ecuatoriano para los próximos años.

