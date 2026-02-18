¿Quién es Rodney Redes, el nuevo fichaje de Liga de Quito?

El extremo llega en calidad de préstamo y fue dirigido en Olimpia por el exentrenador albo Pablo “Vitamina” Sánchez.

Rodney Redes se convirtió en el nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quito para la presente temporada

Rodney Redes se convirtió en el nuevo refuerzo de Liga Deportiva Universitaria de Quito para la presente temporada. El futbolista paraguayo, de 25 años y 1,75 metros de estatura, llega al conjunto albo en calidad de préstamo con el objetivo de potenciar el ataque y aportar mayor profundidad por las bandas.

Redes se desempeña principalmente como extremo derecho, posición en la que puede explotar su velocidad, desequilibrio y capacidad para encarar en el uno contra uno. No obstante, también puede jugar por la banda izquierda o incluso como mediapunta, lo que le brinda versatilidad táctica al entrenador brasisleño, Tiago Nunes.

Sus inicios en Paraguay

Rodney Redes debutó como profesional en Club Guaraní durante la temporada 2018/2019, etapa en la que comenzó a llamar la atención por su velocidad y capacidad para desequilibrar por las bandas. Su irrupción en el primer equipo fue rápida y dejó buenas sensaciones, lo que despertó el interés del mercado internacional. Apenas un año después de su estreno en la máxima categoría, fue transferido al club estadounidense Austin FC por una cifra superior a los dos millones de dólares.

Pese a concretarse su traspaso a la Major League Soccer, Redes permaneció cedido en Guaraní para continuar sumando minutos y consolidar su crecimiento futbolístico. En la temporada posterior a su venta, el extremo paraguayo registró tres goles y tres asistencias en trece partidos disputados, números que respaldaron su evolución y lo posicionaron como una de las promesas más interesantes del fútbol paraguayo.

Experiencia internacional y regreso a Paraguay

Una vez finalizada su cesión en Paraguay, Rodney Redes se incorporó de manera definitiva al Austin FC, equipo con el que afrontó el desafío de competir en la Major League Soccer. Durante tres temporadas en el fútbol estadounidense, el extremo paraguayo buscó consolidarse en la liga norteamericana, sumando experiencia internacional y adaptándose a un contexto futbolístico distinto al sudamericano. En ese periodo disputó más de 50 partidos oficiales, en los que aportó dos goles y dos asistencias.

Tras tener esa etapa en el exterior, el atacante decidió regresar a Paraguay con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión y recuperar protagonismo. Fue así como se concretó su fichaje por el Club Olimpia, uno de los clubes más laureados del país.

En su primera temporada con el “Decano”, Redes mostró una evolución importante en su rendimiento ofensivo. A lo largo del año firmó ocho goles y cuatro asistencias, cifras que representaron hasta entonces su mejor registro como profesional. Su capacidad para desequilibrar por las bandas, sumada a una mayor eficacia frente al arco rival, lo convirtieron en una pieza relevante dentro del esquema del equipo.

Un año más tarde, el paraguayo superó esas estadísticas y completó la mejor campaña de su carrera hasta la fecha, con 12 goles y siete asistencias en todas las competiciones. Ese crecimiento sostenido confirmó su madurez futbolística y su impacto en el ataque de Olimpia, club en el que permaneció durante tres temporadas. Cabe mencionar que el extremo paraguayo fue dirigido por el exentrenador de LDU, Pablo “Vitamina” Sánchez.

Nuevo reto en LDU



Con la incorporación de Rodney Redes, el plantel que es dirigido por Tiago Nunes, completó su cupo de jugadores extranjeros para la temporada. El extremo paraguayo se integra a una nómina foránea compuesta por:

Deyverson (Brasil)

Jesús Pretell (Perú)

Fernando Cornejo (Chile)

Ricardo Adé (Haití)

Jeison Medina (Colombia)

Gabriel Villamil (Bolivia)

Gian Allala (Uruguay)

Redes asume ahora el reto de fortalecer el frente ofensivo universitario y convertirse en una pieza clave dentro del esquema del entrenador. Su capacidad para jugar por ambas bandas y su perfil desequilibrante le ofrecen a Liga variantes en ataque, especialmente en partidos donde se requiera amplitud y profundidad.

En una plantilla que disputará la Copa Libertadores, LigaEcuabet y Copa Ecuador, el atacante paraguayo buscará aportar goles, asistencias y dinamismo para potenciar el rendimiento colectivo en la nueva temporada.

