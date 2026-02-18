Brujas vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY: Hora y dónde ver a Ordóñez en Champions

El zaguero ecuatoriano juega este miércoles 18 de febrero en los playoffs de Champions League. Sigue aquí el minuto a minuto

El Jan Breydelstadion se viste de gala este miércoles 18 de febrero para el choque de ida de los playoffs de la UEFA Champions League. El Club Brujas recibe al Atlético de Madrid en un duelo de realidades opuestas, donde la solidez defensiva del ecuatoriano Joel Ordóñez será clave para frenar el ímpetu colchonero.

Lea también: Floyd Mayweather vs Mike Tyson: el regreso que todos esperaban

Más allá de lo colectivo, la mirada del fútbol sudamericano y, principalmente ecuatoriano, se posa sobre Joel Ordóñez. El zaguero central se ha consolidado como una pieza inamovible en el esquema belga, aportando una regularidad envidiable que ha sido fundamental para que el Brujas llegue con vida a estas instancias. Su capacidad de anticipación y solvencia física lo perfilan como el guardián que deberá anular la ofensiva española.

Ambas escuadras llegan tras una fase de liga con altibajos, finalizando en las posiciones 19 (Brujas) y 14 (Atlético). Sin embargo, el presente futbolístico cuenta una historia distinta:

Atlético de Madrid debe visitar a Brujas en el partido de ida de los playoffs de Champions League. CORTESIA

El momento del Brujas: Los belgas llegan con la confianza a tope tras golear 3-0 al Marsella y 4-1 al Kairat Almaty en sus últimas presentaciones europeas.

Carlos Alcaraz suma 150 victorias en pista dura y avanza en Doha Leer más

La crisis del Atleti: El equipo del 'Cholo' Simeone atraviesa una tormenta interna. Tras la derrota 3-0 ante el Rayo Vallecano, el portero Jan Oblak señaló falta de entrega en el grupo, una grieta que el técnico argentino intentó minimizar en rueda de prensa atribuyendo el resultado a la superioridad del rival.

La estadística histórica entre ambos no da ventajas claras. En 8 enfrentamientos oficiales de la UEFA, el balance es de tres victorias para cada bando y dos empates. Su último registro fue un 0-0 en la temporada 2022/23, lo que augura una eliminatoria cerrada.

Mientras el Brujas se enfoca en el Atlético, en las oficinas ya se habla del interés del FC Barcelona por su joven joya de 18 años, Jesse Bisiwu, según confirmó su agente Mobindi Marthi.

Estadísticas y datos previos al duelo Brujas vs Atlético de Madrid



HTML:

¿A qué hora y dónde ver el partido de Atlético de Madrid ante Brujas?



El compromiso entre belgas y españoles podrá ser disfrutado por todos los hinchas en la señal de ESPN 2 y en la plataforma de Disney+ Premium. Será desde las 15:00 (Ecuador, Perú y Colombia) y 17:00 (Argentina, Chile y Paraguay).

EN VIVO | Brujas vs Atlético de Madrid



HTML:

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!