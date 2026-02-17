Floyd Mayweather vs Mike Tyson: el regreso que todos esperaban

Las dos leyendas del boxeo mundial confirma un combate de exhibición para abril de 2026 en la República Democrática del Congo

Dos de las figuras más grandes de la historia del boxeo mundial, Floyd Mayweather (48 años) y Mike Tyson (59), se enfrentarán en un combate de exhibición el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo (probablemente Kinshasa), reviviendo la magia africana del legendario ‘Rumble in the Jungle’ de Muhammad Ali vs. George Foreman, hace 52 años.

RELACIONADAS Klaus Jungbluth culminó su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La encargada de dar la noticia fue la prestigiosa revista de boxeo norteamericana The Ring. A través de una extensa nota, se hace eco de lo histórico del doble regreso al cuadrilátero, quienes incluso ya tendrían fecha y sedes estimadas.

Ecuador vs Argentina Sub 20: EN VIVO, fecha, hora y dónde el partido del Sudamericano Leer más

El invicto “Money”, quien el 24 de febrero cumplirá 49 años edad, volverá a subir al cuadrilátero para enfrentar en las próximas semanas a “Iron Mike”, hoy con 59, todo con el objetivo de cruzar guantes en un evento que promete paralizar al mundo del boxeo.

Fecha y sede con peso histórico

El icónico combate está previsto para el 25 de abril en la República Democrática del Congo, destino que no fue elegido al azar, ya que en ese mismo país, bajo su antiguo nombre de Zaire, se disputó una de las peleas más importantes en la historia del pugilismo. Ocurrió en 1974 con la legendaria “Rumble in the Jungle”, donde Muhammad Ali derrotó a George Foreman en una de las peleas más icónicas de todos los tiempos.

Casualidado o no, la elección del escenario parece buscar ese golpe nostálgico que conecte generaciones.

The Mike Tyson vs. Floyd Mayweather boxing exhibition is reportedly set for April 25 in the Congo, Africa 🥊🔥



Tyson is 59, while Mayweather is 48. pic.twitter.com/Zy6GAns5yd — My Mixtapez (@mymixtapez) February 16, 2026

The Ring detalla en la nota que la posibilidad de esta contienda surgió principalmente porque Mayweather habría intentado organizar, junto a Netflix, una revancha contra el filipino Manny Pacquiao para la próxima primavera estadounidense. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron como esperaban y fue ahí cuando las conversaciones con Tyson se aceleraron. Tanto, que ya se filtraron fecha y sede tentativas.

El combate que sería de exhibición es un formato que ambos ya han utilizado en los últimos años. Mayweather se ha mantenido activo en shows alrededor del mundo, mientras que Tyson sorprendió en 2020 con su regreso ante Roy Jones Jr. y, más recientemente, en 2024 frente a Jake Paul.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!